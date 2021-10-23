Це жах, кожен намагається тебе обдурити: туристи закидали Єгипет негативними відгуками

Відпочинок в Єгипті став «набагато гірше», ніж до його закриття, і «абсолютно кожен намагається тебе обдурити» – такий «підсумок» відгуків туристів опублікував «Рамблер». Серед основних претензій – спроба нажитися на туристах скрізь, причому не тільки з боку вуличних торговців, а й в готелях; невідповідність послуг заявленим і відсутність сервісу, при цьому дуже дорогі ціни.

Раніше DIP писав про іншиі історії обману в Єгипті: «Обман туристів на кожному кроці: які махінації чекають відпочиваючих в Єгипті».

«На людей слов’янської зовнішності все дивляться як на мішок з грошима. Більше ніколи не повернемося в цю країну. Європейській людині складно зрозуміти цей менталітет, спілкування з арабами під кінець відпустки викликало вже не просто питання, а якийсь нездоланний гнів», – заявляють туристи. За їх словами, що-небудь «впарити» намагаються не тільки на вулиці, але і в готелях – мова йде про дорогі екскурсії. «Єгипет здався мені просто пеклом, де абсолютно кожен намагається тебе обдурити, взяти з тебе в тридорого за огидний сервіс, неякісну їжу, жахливої ​​якості товари», – страждають туристи (орфографія збережена), пише “Турпром”.

Серед порад «бувалих» – уважно вивчити ціни на екскурсії, торгуватися, оплачувати все так, щоб не потрібна була здача, а якщо хтось починає приставати, то пригрозити людині поліцією. Її жебраки на вулицях, продавці і таксисти дійсно бояться.

Що стосується сервісу – тут у туристів теж скарга на скарзі. «Готель взагалі не тягне на 5 зірок. На екскурсії змушували їхати, а тим хто відмовлявся говорили, що вони нас запам’ятають. А потім у людей пропадали на пляжі рушники, за які потім потрібно було платити по 20 доларів . При цьому деякі готелі прибирання ігнорують, білизну не міняють, безкоштовні ресторани не працюють, а шведський стіл «залишає бажати кращого».

Ціни при цьому чималі – як заявляють туристи, тур на чотирьох чоловік, тобто на сім’ю з двома дітьми може обійтися 90 000 грн. на 10 днів. Ще одна туристка поскаржилася, що 6 днів і 7 ночей на одну людину обійшлися їй у 25 000 гривень, при цьому сервіс виявився з вищеназваних. «Дуже незадоволена, за такі гроші, могла б злітати в інше місце, і в інший готель. Враження залишили вкрай негативні. У порівнянні з тим, що було раніше, відпочинок в Хургаді змінився кардинально, став набагато гірше», – заявила «постраждала».