Амшир приніс у Хургаду єгипетську зиму: туристи скаржаться на холодний вітер і надягають куртки

«Підкажіть, яка погода зараз у Хургаді та Шарм-ель-Шейху, чи холодно купатися?» – цим питанням стали рясніти популярні форуми по Єгипту в соцмережах та чатах Telegram. Відповіді, в середньому, туристів не обнадійують — їхні колеги, які вже відлетіли на курорти, скаржаться на «холодніший» вітер і надягають куртки. А єгипетські ЗМІ, посилаючись на дані Метеобюро Єгипту, нагадують про холодний місяць «амшир» стародавнього коптського календаря та закликають єгиптян та гостей країни стежити за змінами погоди, щоб одягатися за сезоном.

Офіційний прогноз по Хургаді цілком терпимий — від +19°C до +22°C вдень, +13-14°C вночі… Однак холодний вітер все «розставляє на місцях» і, судячи з повідомлень у соцмережах, у туристів враження різні, але в цілому ідеальної погоди не назвеш. «Нас погода не тішить, вітер холоднучий, увечері у зимових куртках ходимо», – відповідає на форумі одна з туристок. «Аніматор увечері взагалі вліз у дублянку», – додає інша.

Деякі туристи, втім, «морозостійкі». “Сонце, засмагати добре, але в море лізти страшнувато, холодний вітер”, – пишуть туристи з Шарм-ель-Шейха. “У воді трохи тепліше ніж зовні, вилізла – втекла грітися”, – пише ще одна туристка.

«Балансувати» на межі +20-22°C погода на єгипетських курортах за прогнозом ще не менше тижня. Загалом же горезвісний місяць амшір формально триватиме до 8 березня.

Довідка: амшир, він же мешир – шостий місяць коптського календаря, що спирається, згідно з деякими заявами, ще на давньоєгипетський. Місяць має в своєму розпорядженні приблизно між сучасними 8 лютого і 9 березня. Як запевняє календар, цього місяця «багато зимових вітрів», що туристи відчувають на собі.