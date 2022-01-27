500 туристів уже тиждень сидять у Хургаді без багажу

Про скандальне НП з російськими туристами в Єгипті розповів Telegram-канал Readovka – в Єгипті не менше 500 російських туристів змушені проводити свій відпочинок без багажу. Причини – технічні проблеми у «Боїнгу» авіакомпанії «Росія».

Згідно із заявою джерела, йдеться про рейс FV 5798 авіакомпанії «Росія», який прибув із «Шереметьєво» до Хургади ще 21 січня з 500 туристами на борту. Проте своїх валіз в аеропорту туристи не дочекалися. Виявляється, у Boeing-747-400 авіакомпанії “Росія” заклинило двері багажного відсіку. «Співробітники аеропорту за допомогою різних інструментів намагалися відкрити багажний відсік, але все закінчилося безуспішно», – пише джерело.

У результаті літак, з так і не витягнутими валізами, відлетів назад до Москви, завантаживши “вивізних” туристів. Їхній багаж довелося всупереч усім вимогам безпеки розподіляти всередині салону.

Також Telegram-канал наводить й інші скарги туристів, які летіли цим рейсом: «Частково не працював кондиціонер, крісло сусіда було зламане, воно було відкинуто і не піднімалося. Через ряд у пасажира зламаний підлокітник та столик. Коли купувала путівку в «Бібліо-глобусі», питала про авіакомпанію та літак: точно знаю, що ці боїнги вже більше 5 років не виробляються. А саме на тому, на якому летіли ми, запчастини переставляли з літака-донора в Домодєдово», – заявила одна з туристок.

Також постраждала розповіла, що туристам обіцяли все доставити ще 23 січня – але, на жаль, багаж так і не привезли. Причому, винних не знайти. Туроператор каже, що це проблема на боці авіакомпанії. А та – що багаж вантажить «Шереметьєво Хендлінг», – бідкається туристка Валерія. Тож уже майже тиждень відпустки туристи вимушено проводять без найнеобхіднішого.

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