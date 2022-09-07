18 євро на день: зимівля для європейських туристів на курортах Єгипту буде дешевшою, ніж у Туреччині

Туристичні країни зі спекотним кліматом розпочали гонку за залучення європейських мандрівників на час зимівлі. Турецькі курорти вже запропонували вигідні умови: всього 27 євро на добу у 5-зірковому готелі із системою обслуговування «все включено». У той же час єгипетські готелі перерахували свої ціни та запропонували європейцям перезимувати з комфортом на Червоному морі супердешево: 18 євро)на добу. Розглянемо подробиці запропонованих варіантів.

Нагадаємо, зиму, що наближається, в Європі місцеві очікують з побоюванням через зростання цін на природний газ, електрику, вугілля і дрова, а також цін, що злетіли на продукти. Нагадаємо, в каталозі німецького туристичного агентства Lidl Reise, що входить в мережу продуктових дискаунтерів Lidl, з’явилися тури в зимову Туреччину вартістю всього 599 євро за 22 дні, тобто, саме по 27 євро на день, включаючи переліт, проживання та харчування.

Але єгипетська Хургада запропонувала найдешевший варіант зимівлі: лише 1080 евро за 60 днів. Іншими словами, за один день перебування в теплому готелі мандрівники заплатять лише 18 євро.

Отримати свій шматок пирога від гігантського турпотоку з Європи цієї зими хочуть і в Марокко, і Тунісі. Найвигідніша пропозиція марокканців – 60 днів відпочинку за 1.539 євро або близько 26 євро на добу, у тунісців – 60 днів за 1769 євро або 29.4 євро за добу.

Ажіотаж навколо зимового переселення європейців, у тому числі заможних німців, радикально змінив варіанти напрямків, які пропонують туроператори. Так, курорти Іспанії, які завжди стабільно були присутні в асортименті турів, влітку відсунули вбік, а восени взагалі виключили із програм із зимівлі. Наприклад, туроператор Dertour скоротив варіанти відпочинку в частині іспанських Канарських островів і натомість збільшив програму до єгипетської Хургади та острова Джерба ​​(Туніс).

«Ми пропонуємо готелі в Агадірі, Марокко та Монастірі та Джербе в Тунісі за привабливими цінами», – навели турецькі туристичні ЗМІ слова глави за напрямками в Тунісі та Марокко у FTI Халіни Стржижевскі. Наприклад, двомісний номер з повним пансіоном на 60 днів у Хаммаметі в Тунісі коштуватиме 1’069 євро з особи, тобто. 18 євро за добу. Ця пропозиція – серйозний конкурент єгипетського спрямування. З іншого боку, вартість двомісного номера на два місяці в Діар-Ель-Андалусі в Iberostar Selection за програмою «все включено» дорівнює 1’769 євро з особи (29 євро на добу). Ті ж умови, але в готелі Argana в Агадірі (Марокко), обійдуться туристам 1’539 євро з особи 29.4 євро на добу.