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ТуризмЯпонія

Заживо замуровані: Які будівлі в Японії стоять на «живих стовпах»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Заживо замуровані: які будівлі в Японії стоять на «живих стовпах»

Зараз це здається дикістю, але колись людські жертвопринесення при будівництві були гаразд. “ДІП” розповідає, що таке хітобасира і де ще збереглися будинки та споруди, збудовані на “живих стовпах”.

Жахливий ритуал з гарною назвою хітобасира проводили для того, щоб захистити майбутню будову від злих духів та будь-яких неприємностей під час будівництва та після нього. Іноді добровольцями викликалися самураї, але перед цим здійснювали обряд харакірі.

Замок Мацуе

Найвідоміша будівля, під час будівництва якої провели хітобасиру. За легендою цей замок довго не могли добудувати, стіни руйнувалися кілька разів. І тоді було вирішено принести жертву. На святі помітили дівчину, яка найкраще танцювала, її викрали та замурували в опору будівлі. Після цього будівництво вдалося завершити, замок стоїть і навіть користується популярністю у туристів. Але тут ніколи не проводять жодних урочистостей та свят, бо в цей момент починають загрозливо трястись стіни. Говорять, що замурована дівчина таким чином мститься тим, хто вкрав у неї життя.

Міст Кінтайке

Заживо замуровані: які будівлі в Японії стоять на «живих стовпах»

Цей міст теж довго не могли побудувати, щороку його руйнувала весняна повінь, доки 1673 року не принесли людину в жертву. Міст вистояв і зараз вважається одним із символів Японії, сюди приїжджає багато туристів.

Тунель Дземон

Заживо замуровані: які будівлі в Японії стоять на «живих стовпах»

Тунель був побудований відносно нещодавно — 1914 року. Але через багато років — 1968 року — під час ремонту було знайдено вертикально замуровані скелети людей. Фахівці припустили, що це робітники, які померли на будівництві від хвороб та важкої праці. Але є припущення, що їх замурували ще живими.

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