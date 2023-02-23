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ТуризмЯпонія

Загадкову кулю знайшли на узбережжі Японії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Загадкову кулю знайшли на узбережжі Японії

У Японії на берег моря викинуло невідому кулю діаметром близько 1,5 метра. Місце, де було виявлено дивний об’єкт, оточили, передає Nishinippon.

Підозрювальну кулю на узбережжі префектури Сідзуока в районі міста Хамамацу знайшла місцева мешканка, яка й повідомила поліцію.

На фотографіях, опублікованих місцевими ЗМІ, можна помітити, що предмет є гладкою кулею жовтого кольору з бурими плямами, схожими на іржу. З двох сторін у нього є виступи з отворами.

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Доступ на місце події закрили, рух у районі суворо регулюється. Наразі невідомий об’єкт перевіряють фахівці. Його фотографії направили експертам із сил самооборони Японії та берегової охорони.

ЗМІ представники відділення Омаедзаки японської берегової охорони заявили, що поки що не знають нічого про природу походження кулі.

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