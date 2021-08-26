Японія відкликає понад півтора мільйона доз вакцини Moderna через сторонню речовину

Міністерство охорони здоров’я Японії оголосило про відкликання понад 1,6 мільйона доз вакцини проти коронавіруса через забруднення. У призначених для утилізації ампулах з препаратом Moderna виявлено сторонню речовину. З цієї причини вся партія препарату, доставлена ​​в Японію, була знята з експлуатації.

За даними японського агентства Kyodo, домішки розміром кілька міліметрів були виявлені в 39 флаконах. Поки невідомо, які сторонні речовини входять до складу препаратів Moderna. Компанія розслідує це питання. За даними міністерства охорони здоров’я Японії, перші повідомлення про забруднені вакцини з’явилися 16 серпня, але тільки вчора компанія, відповідальна за їх поширення, надала інформацію міністерству.

У той же час пролунав заклик до більшої обережності при оцінці стану вакцин проти COVID-19, незалежно від виробника. Розповсюджувач вакцини в Японії запевнив, що постарається зробити так, щоб скасування понад півтора мільйона доз вакцини Moderna не вплинуло негативно на доступність препаратів.

Партія зараженої вакцини потрапила в більш ніж 850 пунктів вакцинації, звідки вона буде вилучена. На даний момент в Японії введено 10 мільйонів доз Moderna. Очікується, що до кінця вересня Японія отримає ще 50 мільйонів доз.