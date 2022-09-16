Японія капітулювала та повністю знімає всі ковідні обмеження для туристів

Японська влада, яка тривалий час проводила жорстку політику стосовно Covid-19, нарешті остаточно капітулювала, і має намір повністю відкрити свої кордони для туризму в наступному місяці після більш ніж двох років суворих прикордонних обмежень у зв’язку з COVID-19. Зокрема, буде скасовано щоденний ліміт в’їзду нових прибуваючих, який було збільшено до 50’000 на початку вересня. Наявні на даний момент дозволи експерти визнали неефективним.

Поки що через ковід туристи повинні отримувати обов’язкову візу – раніше туристи з 68 країн могли без неї обійтися – а також заздалегідь підготувати дозволений маршрут через акредитоване туристичне агентство. Передпольотні тести на COVID-19 також скасовано лише у ревакцинованих визнаною вакциною туристів.

Однак прем’єр-міністр Кісіда Фуміо заявив, що планує привести обмеження Японії на COVID-19 у відповідність до обмежень інших країн G-7. На прес-конференції Кісіда сказав: “Наша боротьба з вірусом нелегка, але ми не повинні боятися”. Експерти при цьому зазначають, що наразі Японія єдина країна серед G-7, яка досі має обмеження щодо прибуття. Проте уряд неохоче називає терміни ослаблення заходів. Поки що Кісіда заявив, що прикордонні обмеження будуть ослаблені «якнайшвидше».

Поки що приріст туристів є, але його масштаби скромні. У червні менше 300 іноземних туристів в’їхали до Японії, у серпні країну вранішнього сонця відвідали вже 8000 туристів.