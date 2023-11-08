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Ведмідь роздер туриста в Японії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ведмідь роздер молодого туриста в Японії

У Японії у гірській місцевості острова Хоккайдо знайшли тіло студента університету. У скоєнні вбивства підозрюється бурий ведмідь, розповідає The Mainichi.

Уточнюється, що 2 листопада на горі Дайсенген виявили тіло студента університету. Через два дні місцеві поліцейські підтвердили, що воно належить 22-річному Канато Янаїці, який раніше зник безвісти. Стало відомо, що Янаїк розповідав одному зі знайомих, що збирався зайнятися альпінізмом. Машину студента знайшли кинутою на початку стежки на горі.

За даними ЗМІ, причиною його смерті став геморагічний шок (критичний стан організму, пов’язаний із гострою крововтратою. – Прим.). Поліцейські підозрюють у скоєнні злочину дикого ведмедя. Недалеко від місця виявлення останків альпініста було знайдено тушу тварини.

Стало відомо, що 31 жовтня у тому ж районі дикий звір атакував трьох чоловіків і покалічив двох із них. Чоловіки відбили напад з ножем і прогнали бурого ведмедя. Поліцейські припускають, що в обох випадках йдеться про один і той самий хижак.

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