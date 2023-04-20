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ТуризмЯпонія

Вдарив дівчину: у Японії шоковані вчинком туриста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вдарив дівчину: у Японії шоковані вчинком туриста

Французький турист вдарив дівчину в Японії і опинився в поліції, інцидент стався в одному з найжвавіших районів Токіо. Чоловік розповідає, що не пам’ятає деталей події.

За інформацією Yahoo news, туриста з Франції заарештували за напад на дівчину.

“Один із найбільш шокуючих інцидентів стався у жвавому кварталі Токіо — Роппонгі, відомому своїм нічним життям та модними барами. Громадянин Франції Чарлі Еван залишав заклад зі своїми друзями. На вулиці 23-річний чоловік зіткнувся з 20-річною дівчиною, вона впустила свій контейнер з сніданком, що й спричинило бійку”, – пише видання.

Ресурс додає, що на вірусному відео можна побачити, як жінка вистачає Евана за сорочку, коли той намагається вирватися.

“Потім Еван б’є жінку кулаком по обличчю, і вона падає на землю, а турист тікає. Чути, як люди кричать і лають Евана англійською, а за туристом біжить ще один чоловік у чорному одязі”, – доповнює джерело.

Згодом Еванса затримали та заарештували. За словами чоловіка, він не пам’ятає деталей події.

“Я нічого не пам’ятаю”, – цитує чоловіка видання.

У ЗМІ пишуть, що невідомо, чи турист був у стані сп’яніння. Офіційні звинувачення Евансові поки не висунули, але це може статися протягом трьох тижнів: згідно з місцевими законами підозрюваних можуть тримати під вартою до 23 днів, перш ніж звинуватити.

Ресурс додає, що невідомо, яке покарання загрожує агресивному чоловікові. Що стосується постраждалої, то, за даними видання, дівчина перебуває у стабільному стані, але на повне відновлення піде щонайменше три тижні.

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