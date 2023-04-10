У японських ресторанах вводять заборону використання телефонів

Кота Кай – власник і керуючий токійського локшинського ресторану Debu-chan, що в перекладі з японського означає “пухкий”. Нещодавно він прийняв рішення остаточно заборонити гостям використовувати свої смартфони під час їжі у години пік, що стало гарячою темою для обговорення в японському сегменті соціальних мереж.

Господар запевняє, що не розміщував жодних плакатів із проханням прибрати телефони; натомість він розмовляє з кожним клієнтом індивідуально. Для ресторатора традиційний рамен – це більше ніж просто їжа, тому він так ретельно ставиться до всього процесу.

“Я думаю, що це такий вид дозвілля, який повинен включати певні правила. Це як у прислів’ї: “Коли ти в Римі, роби так, як роблять римляни”. Рамен для мене – це форма розваги”, – цитує власника громадського харчування ЗМІ.

За словами господаря, останнім часом заклад все частіше стали відвідувати клієнти, які воліють дивитися відео на екранах своїх смартфонів замість того, щоб негайно приступати до їжі, поки страва не охолола.

Жителі інших країн можуть і не зрозуміти, а в чому, власне, суть претензії незадоволеного власника. Справа в тому, що в японських рамен-ресторанах діє негласне правило: поїсти і піти. На додачу до закладу Кая подають не просто рамен, а “рамен хаката” – регіональний тип локшини з префектури Хаката в західній Японії, який, за його словами, є “їжею для нетерплячих людей”.

Тонка локшина, що подається, всього один міліметр в ширину, тому вона дуже швидко починає розтягуватися і псуватися. За цією логікою очікування більше чотирьох хвилин може призвести до того, що їжа стане “поганої якості”.

Debu-chan – досить великий для Токіо локшинний ресторан із 33 посадочними місцями. Проте Кай розповідає, що немає нічого незвичайного в тому, що часом у години пік у черзі на одне місце стоять по 10 людей.

“Коли всі місця зайняті і я бачу, що люди перестають їсти, уткнувшись у свої смартфони, я говорю їм зупинитися”, – ділиться ноу-хау господар.

Debu-chan – не перше місце, що викликало дискусію про доречність використання смартфонів під час їжі. На аванпості McDonald’s в Сінгапурі з’явилося повідомлення “Вимкни телефон. Увімкни веселощі.” Агітаційну кампанію було проведено ще у 2017 році. У ресторані встановили шафки для смартфонів, куди клієнти могли складати свої пристрої під час їжі, щоб дозволити відвідувачам більше часу приділяти своїм дітям.

Обмеження на використання смартфона можуть вводити не тільки громадське харчування. У 2021 році округ Адачі в Токіо видав ухвалу, яка забороняє людям використання телефонів під час прогулянки або їзди на велосипеді.