У Японії збудують унікальне місто на випадок апокаліпсису: що про це відомо

Японські дизайнери представили плавуче місто Dogen City, яке має стати “ковчегом” для 40 тисяч людей, коли рівень води у світовому океані підніметься, повідомляє Daily Mail.

Розробники з компанії N-Ark описують населений пункт як “медичне місто на морі”, що включає підводні дослідні центри. Dogen City пропонуватиме “медичний туризм”, а мешканцям буде доступна щоденна лікарська допомога, повідомляє видання.

За планом місто складатиметься з трьох основних частин: перша – це зовнішнє кільце, в якому розташовані основні житлові приміщення та споруди для водопостачання, каналізації та енергопостачання. Усередині кільця будуть плавучі будівлі, які зможуть вільно переміщатися, а самих мешканців містом перевозитимуть човни.

Ще нижче буде єдиний у світі підводний Центр обробки даних та медичні дослідницькі центри.

Зовнішній каркас міста матиме форму корпусу корабля, що, за словами дизайнерів, допоможе йому захищатись від цунамі.

“Будучи сучасною інтерпретацією Ноєвого ковчега, місто прийме жертв стихійних лих та кліматичних біженців”, – стверджує джерело.

На території міста буде розташовано безліч об’єктів, включаючи спортивний стадіон, плавучі парки, цвинтарі, молитовні будинки та готелі.

За амбітними планами архітекторів у місті навіть вирощуватимуться свіжі овочі з використанням методів ведення сільського господарства із застосуванням морської води. Коло поселення складає 4 кілометри, що буде дуже зручно для мешканців, щоб дістатися будь-якої точки міста протягом години.

Дорожня карта розвитку розробників з N-Ark зараз розрахована на 2030 рік. Дизайнери ще не опублікували жодної інформації про бюджет або пропоноване місце розташування проекту.

Як уточнює джерело, це не перша концепція плавучого поселення, яка потрапила до заголовків новин цього року: у лютому були оприлюднені плани міжнародної команди італійських та британських архітекторів та дизайнерів щодо створення екологічно чистого плавучого села. Імовірно, в ній зможуть розміститися до 50 тисяч осіб на випадок, якщо глобальне потепління призведе до масових повеней.