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ТуризмЯпонія

У Японії відкрили 7000 нових островів, про існування яких ніхто не знав

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Японії відкрили 7000 нових островів, про існування яких не знали

Управління геопросторової інформації Японії (GSI) вирішило перерахувати острови, що входять до складу країни. Виявилося, що їх на 7000 більше, ніж в офіційних джерелах.

Фахівці нарахували 14 125 островів – враховували всі ділянки суші з коло не менше 100 метрів. Але в документі, опублікованому Береговою охороною Японії 1987-го, ця цифра вдвічі менша – 6 852.

У GSI кажуть, що це відображає досягнення в геодезичних технологіях та деталізацію карт, оскільки площа країни після відкриття островів не змінилася.

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