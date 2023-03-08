У Японії відкрили 7000 нових островів, про існування яких ніхто не знав

Управління геопросторової інформації Японії (GSI) вирішило перерахувати острови, що входять до складу країни. Виявилося, що їх на 7000 більше, ніж в офіційних джерелах.

Фахівці нарахували 14 125 островів – враховували всі ділянки суші з коло не менше 100 метрів. Але в документі, опублікованому Береговою охороною Японії 1987-го, ця цифра вдвічі менша – 6 852.

У GSI кажуть, що це відображає досягнення в геодезичних технологіях та деталізацію карт, оскільки площа країни після відкриття островів не змінилася.