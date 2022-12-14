У Японії турист потрапив до в’язниці за відмову надіти маску

Як повідомляє Japan Today, в Японії авіапасажира засудили до двох років позбавлення волі за відмову вдягнути маску в літаку.

Інцидент стався ще у вересні 2020 року, але суд відбувся лише зараз. Пасажир, котрий виявився співробітником університету, відмовився використовувати захисну маску на внутрішньому рейсі Peach Aviation. На прохання бортпровідника одягнути маску чоловік відповів, що ця вимога є антинауковою, потім він влаштував скандал і спробував напасти на співробітника авіакомпанії. В результаті лайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Ніігата, де пасажира висадили з літака.

Прокурор вимагав чотири роки в’язниці за заподіяння шкоди здоров’ю бортпровідника та перешкоджання професійній діяльності екіпажу. Пасажир своєї провини не визнав і заявив, що страждає на астму і носіння маски для нього важко. У результаті він отримав два роки ув’язнення.