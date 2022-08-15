У Японії через тайфун скасовано понад 200 авіарейсів

В аеропортах Японії через тайфун «Меарі» скасовано або відкладено понад 200 авіарейсів.

Тайфун обрушився на японське узбережжя в районі півострова Ідзу, він уже вирує над Токіо.

Авіарейси скасовано та затримано в аеропортах Токіо, Осакі, Нагої, Фукуокі, Саппоро, Окінава та інших великих міст.

Влада випустила рекомендацію для громадян евакуюватися у безпечне місце. Так, у префектурі Сідзуока вона стосується понад 83 000 осіб, прилеглої до Токіо префектури Канагава — понад 50 000 осіб.

Очікується, що найближчим часом тайфун рухатиметься на північний схід зі швидкістю 20-30 км/год. А 15 серпня він може досягти північної частини Курильської гряди.