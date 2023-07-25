Туристам заборонили заходити в море через незвичайні напади

Популярний японський пляж став місцем незвичайних нападів: на людей стали атакувати з наслідками не акули, а улюблені туристами дельфіни. У зв’язку із цим відпочивальникам тепер не рекомендують заходити у воду. Про серію нападів повідомив Yahoo.

Згідно з відеозаписом, датованим 17 липня, над поверхнею води видно плавник — поки літній чоловік у червоній шапочці мирно плив, дельфін максимально наблизився до нього і ніби врізався. Турист скрикнув і змінив стиль плавання на швидкий, щоби швидше опинитися на суші. Як пізніше виявилося, японець видав звук через больове відчуття на руці. «Дельфін вкусив мене за руку, але це був ніби грайливий, а не агресивний жест. Мені стало зрозуміло, що треба зберігати спокій та вирушати на берег», – розповів він місцевим ЗМІ.

Цей чоловік був одним із кількох постраждалих від нападу дельфінів на японському пляжі. Йому пощастило вийти із води відносно неушкодженим. Інший випадок, що стався на тому ж пляжі на день раніше, був сумнішим: серйозні травми у вигляді перелому ребер отримав 60-річний турист. Крім нього, ще кілька чоловіків, що купаються, отримали легкі пошкодження. Серія нападів викликала тривогу серед відпочиваючих та місцевих мешканців.

Експерти звернули увагу на поведінку дельфінів та спробували проаналізувати ситуацію. Рен Ябукі, японський борець за права тварин, зазначив, що людям важливо пам’ятати, що океан є «будинком дельфіна». Взаємодію з цими тваринами слід здійснювати з особливою обережністю, оскільки у дикій природі дельфіни не перебувають під людським контролем. Вони діють за своїми природними інстинктами, і іноді атакують так само, як і акули. Це може статися, якщо вони відчувають загрозу для себе, своєї зграї чи потомству, або якщо перебувають у стресовій ситуації.

Втім, не лише дельфіни нападають на людину. Останнім часом було зафіксовано зіткнення туристів з такими дикими тваринами:

Біля берегів Іспанії було зареєстровано випадки атак косаток на човни. Результат — катери пішли на дно. За словами експертів, це сталося через їхнє невдоволення шумом, який створювали човни. Незважаючи на свою гарну і потужну зовнішність, косатки — хижаки і здатні виявляти агресивну поведінку за певних обставин. В Австралії нерідкі напади крокодилів на людей, причому спровокували атаки на крайній півночі Квінсленду поведінка туристів. Крокодили – це небезпечні хижаки і можуть блискавично напасти, особливо якщо відчувають загрозу або звикли до отримання їжі від людей, що порушує їхню природну поведінку. Так, у травні на туристку під час купання напав морський крокодил. На острові К’Гарі (колишній острів Фрейзер) в Австралії відбулася серія інцидентів за участю собак динго: цього року зареєстровано понад 130 епізодів. І тільки нещодавно відпочиваючі зрозуміли, що дикі собаки, від яких звичного гавкання як попередження не почути, вкрай небезпечні. Проблема пов’язана з зростаючим числом туристів, які не дотримуються правил: годують або підходять занадто близько, щоб зробити селфі, – все це підвищує ризик нападу.

Ще одна причина нападу – людина витісняє диких тварин зі звичних місць проживання. Міжнародне товариство захисту тварин у Нікола Бейнон звернуло увагу на цю проблему. Дикій природі важко «жити у мирі», особливо там, де туристи хочуть бути ближче до дикої природи, тому диких тварин не можна звинувачувати за їхню природну поведінку.