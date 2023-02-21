Стало відомо, чому японці більше не хочуть подорожувати

Японці більше не хочуть подорожувати, повідомляє CNN. Про відсутність інтересу до нових відкриттів та переїздів заявили близько 35 відсотків опитаних респондентів у 2022 році, що є найвищим показником серед усіх країн.

“Це не дивно”, – вважає Тецу Накамура, професор Університету Тамагава та фахівець з туристичних поведінки та психології, і пояснює свою позицію:

“У 2019 році, ще до пандемії, японці, які виїжджали за кордон хоча б раз на рік, становили близько 10 відсотків населення”, – каже Накамура.

Згідно з дослідженням, яке експерт провів ще у 2016 році, є дві групи людей. Так звані пасивисти – вони кажуть, що хотіли б поїхати за кордон, але не хочуть цього. Є ще “негативники” – люди, які не виявляють інтересу до поїздок за кордон і не хочуть.

Разом ці дві групи становлять близько 70 відсотків респондентів у його дослідженні до пандемії, причому “негативників” приблизно 30 відсотків. Причини?

Щасливі будинки

Незважаючи на те, що Японія має найвпливовіший у світі паспорт, за даними Міністерства закордонних справ країни, менше 20 відсотків японців взагалі мають цей документ.

Для деяких з цих “яких ніколи не подорожують” достатньо поїздок всередині Японії.

“Багато японців вважають, що закордонні поїздки забирають багато часу ще до того, як вони ступлять на чужу землю. Подорож вимагає певних навичок та планування”, – каже Накамура.

25-річна фанатка мотоциклів Harley Davidson Хіроо Ішіда хотіла б поїхати до США, але не поїде.

“У мене є деяке бажання поїхати до США, переважно тому, що в західних ЗМІ, які показують у Японії, це місце, куди потрібно їхати мотоциклістам, але я, швидше за все, не поїду, бо просто планувати – це незручно. Японія рясніє місцями, які мотоциклісти вважають привабливими”, – каже Ішида.

Його останньою поїздкою за кордон була екскурсія на Гуам у середній школі: з того часу чоловік ніколи не мав бажання вирушити за кордон.

Аналітик у галузі авіації та подорожей Котаро Торіумі вважає, що думка про складні процедури виїзду за кордон у зв’язку з пандемією та ризиком зараження заважає людям прагнути до закордонних поїздок. Він стверджує, що пандемія змінила “японський менталітет”.

“Люди, які раніше подорожували, тепер бояться їхати за кордон через ризик зараження, але чудово подорожують усередині країни. Я думаю, вони все більше і більше розуміють, що в Японії є багато привабливих туристичних місць і люди можуть отримати задоволення, не виїжджаючи за кордон”, – каже Торіумі.

Котаро зазначає, що люди, які кажуть, що “ніколи більше не захочуть подорожувати”, можливо просто не хочуть їхати найближчим часом, поки пандемія не пройде повністю.

Менше грошей, більше проблем

Вартість поїздок також є одним із факторів. Курс єни нині найнижчий за останні десятиліття, а багато японських працівників не отримували підвищення зарплати протягом 30 років.

Найменший наявний дохід означає, що молоді люди можуть бути схильні залишатися вдома або досліджувати прилеглі місця.

“У порівнянні зі старшими поколіннями вони рідше виїжджають за кордон, оскільки у них немає достатньо коштів. Крім того, багато молодих людей знаходять розваги у віртуальній реальності: ігри на смартфоні для них приємніші, ніж поїздки за кордон, – вважає Торіумі. люди похилого віку хотіли б знову поїхати за кордон після того, як Covid заспокоїться.

87-річний фінансовий керівник конгломерату готельного бізнесу Акі Фукуяма є “напівпенсіонером”. Він багато разів їздив за кордон грати в гольф і хотів би поїхати знову, але з логічних причин відмовляється від виїзду.

“Я часто їздив за кордон приблизно 15-20 років тому”, – ділиться чоловік. – “Але проблеми зі здоров’ям заважають мені зробити це знову. Не допомагає і той факт, що більшість із моїх друзів пішли з життя. Але я планую подорожувати всередині країни. Виїду, можливо, кудись недалеко, якщо хтось запросить мене”.

Традиції та умовності

Дослідження Накамури показують, що позитивні настанови перемагають зовнішній тиск, що змушує утримуватися від поїздок за кордон, тому люди, яким завжди подобалося подорожувати, не дозволять соціальним умовностям стати на шляху.

“Люди, які завжди позитивно ставилися до закордонних поїздок, намагаються зробити це, як тільки у них з’являється можливість, – каже Накамура. – Це вірно як до, так і після пандемії. Ті, кого ми бачимо зараз, що виїжджають за кордон, це ті люди, які можуть жити без пригод”.

25-річний фінансовий працівник із Токіо Юма Касе каже, що їй подобається відвідувати нові країни та спілкуватися з людьми.

“Підготовка до поїздки в іншу країну – це вже частина подорожі та нове хвилювання. Я знаю, що мені потрібно потренуватися, що сказати, коли я приїду в нове місце, або провести дослідження культурних відмінностей, це те, чого я з нетерпінням чекаю”, – Каже Касі.

Але її любов до досліджень не є генетичною. Її мати ненавидить подорожувати і вважає за краще дотримуватися суворого порядку дня.

“Найдальше місце, де побувала моя мама в 2022 році, був торговий центр”, – ділиться з посмішкою Касі.

Згідно з останніми даними Японської національної туристичної організації, у 2022 році кількість японських мандрівників за кордон скоротилася на 86,2 відсотка – близько 2,7 мільйона осіб порівняно з 20 мільйонами у 2019 році.

“Ті, хто раніше їздив лише тому, що це було дешево, зараз не мандрують”, – підсумував Торіумі.