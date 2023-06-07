Спа-центри в Японії пропонують прийняти ванну з локшиною

У спа-центрі Хаконе пропонують ванни з раменом, вином і навіть кавою.

Відвідувачі салону Yunessun можуть насолодитися купанням у гарячих джерелах, починаючи від традиційних європейських та японських та закінчуючи ще більш незвичайними та унікальними.

Однією з незвичайних є “Нудл-бар” – ванна у вигляді миски з бульйоном, над якою висять величезні палички з локшиною. Тематичним є не лише оформлення, а й наповнення ванни: суп із додаванням штучного рамена та колагену.

Спочатку власники спа хотіли використати справжню локшину, але міністерство охорони здоров’я заборонило наповнювати “миску” їжею. У результаті гостям доступний синтетичний варіант із цілком реальною користю. За словами творців, купання в такій ванні розслаблює, а поживні елементи, що містяться в бульйоні, позитивно впливають на шкіру людини і прискорюють метаболізм. Щоб ефект був сильнішим, а видовище яскравішим, час від часу приходить людина у формі кухаря з великою каструлею і насипає з неї в бульйон чергову порцію локшини.

У незвичайному спа також можна викупатися у вині, сакі, каві та зеленому чаї, а також у шоколаді. Окрім локшини, всі інші тематичні ванні наповнені справжніми інгредієнтами.

Мандрівники з усього світу приїжджають у Хакон, щоб розслабитися в 23 басейнах, включаючи традиційні японські ванни просто неба.