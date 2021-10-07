Сильний землетрус вразив Токіо (ВІДЕО)

Сильний землетрус магнітудою 6,1 потряс Токіо і його околиці, повідомила державна мовна компанія Японії NHK з посиланням на Reuters.

Поштовх, зареєстрований о 10:41 вечора за місцевим часом (1:41 вечора за Гринвічем), був магнітудою п’ять по японською шкалою, тобто такий, який може привести до пошкодження будівель і відключення електрики, повідомила Японська метеорологічна служба.

Епіцентр землетрусу знаходився в північно-західній префектурі Тіба, на схід від столиці Токіо.

Поки небезпеки цунамі немає, повідомляє NHK.

Інформації про значні пошкодження немає.