Шоста хвиля в Японії. Уряд намагається врятувати економіку

Відсутність в Японії паспорта вакцинації і обмежені можливості тестування ставлять під загрозу прагнення відновити економіку в ключовий період кінця року, коли ресторани приносять до половини свого річного доходу, а туристичні агентства найбільш завантажені.

Це означає, що компанії, які побоюються нової хвилі пандемії взимку, не наймають зайвих робочих і не замовляють більше товарів, поки не дізнаються більше про відновлення економіки.

Місцеві органи влади в значній мірі надані самі собі, створюючи клаптеві ковдри з законів, пов’язаних з COVID-19. На карту поставлено те, наскільки швидко Японія зможе повернути частину з 44 мільярдів доларів, витрачених іноземними туристами в 2019 році, і чи зможуть загальні внутрішні витрати в 53 мільярди доларів бути вивільнені для стимулювання економіки.

У разі невдачі повторне відкриття може дорого обійтися новому прем’єр-міністру Фуміо Кішіда, який очікує виборів менш ніж через два тижні. Його попередник був відсторонений від влади після того, як його популярність знизилася через підозри в тому, що уряд погано відреагував на пандемію COVID-19.

Кінець року має вирішальне значення для барів та ресторанів в Японії, де компанії проводять масштабні заходи «забути рік», а вечеря в кінці року з діловими партнерами і друзями є важливим звичаєм.

Тести і паспорта

Спочатку Японію критикували за повільне впровадження вакцинації, яке залишило її позаду більшості розвинених країн і зробило епідемію варіанти Дельта сприйнятливим до епідемії.

Навіть в цьому випадку кількість випадків впало до нуля, що дозволило уряду поступово почати роботу над програмою повторного відкриття, яка буде включати використання сертифікатів про вакцинацію і тестування COVID-19. Проблема з паспортами вакцини полягає в тому, що крім невирішених питань конфіденційності, вакцинація проводилася місцевими властями, і немає єдиної бази даних.

Хоча місто Токіо майже не просунувся в реалізації програми, деякі муніципалітети зробили кроки самостійно. Острів Ісігакі модифікував телефонне додаток, яке тепер служить мобільним регістром вакцинації. Туристи можуть пред’явити карту імунізації, щоб отримати дисконтну карту в магазинах і ресторанах.

Новий прем’єр-міністр Кішіда пообіцяв збільшити можливості тестування, але аналогічні обіцянки, дані його попередниками, не принесли відчутних поліпшень. Макото Шімоараісо, урядовий чиновник, відповідальний за реагування на пандемію, сказав, що уряд «експериментує з оптимальним пакетом, наприклад, для футбольного поля, стадіону, ресторанів і пабів».