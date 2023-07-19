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ТуризмЯпонія

Річка в Японії несподівано стала яскраво-зеленою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Річка в Японії несподівано стала яскраво-зеленою

Жителі японського міста Ікома з подивом виявили, що вода у місцевій річці Тацутагава несподівано стала яскраво-зеленою, передає SoraNews24.

Вода в річці набула відтінку, що нагадує антифриз, але про якісь хімічні запахи в районі жителі не повідомляли. Місцева адміністрація розпочала розслідування того, що сталося.

“Фахівці попрямували вгору течією і дісталися до припливу річки. На бетонному березі водоймища було знайдено речовину червоно-коричневого кольору, яка розчинялася у воді і надавала їй яскраво-зеленого забарвлення”, – повідомляє японський телеканал.

З’ясувалося, що знайдена речовина – флуоресцеїн натрію. Це органічна сполука, яка використовується як барвник, а також широко застосовується в медицині для діагностики захворювань очей і в сантехніці для виявлення течій. Зазначається, що місцевих жителів заспокоїли, запевнивши, що речовина є безпечною і допускається для використання в харчових продуктах.

Поліція продовжує розслідування того, яким чином речовина опинилася на березі річки. Очевидно, хтось міг незаконно туди його скинути. Місцевим фермерам та садівникам рекомендували тимчасово утриматися від використання річкової води для поливу рослин.

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