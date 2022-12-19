Після рекордних снігопадів Японію накрило двометровими кучугурами.

Як повідомляє інформагентство Kyodo, Японія страждає від сильних снігопадів. В окремих районах країни висота заметів перевищила два метри.

За даними енергетичної компанії Tohoku Electric Power, щонайменше 16 000 будинків залишилися без електрики в регіонах, розташованих уздовж узбережжя Японського моря та на північному сході головного острова Хонсю.

Найбільше постраждала префектура Ніігата, де електроенергії немає в 11 000 домогосподарств.

У країні утруднено рух автотранспорту швидкісним шосе, скасовано деякі поїзди.

Сильний снігопад обрушився на Японію сьогодні, 18 грудня. Висота снігового покриву в ряді районів префектури Ямагата становила 229 см, в Аоморі – 193 см, Ніігате – 170 см, Хоккайдо – 154 см, Фукусімі – 148 см.