Всі розділи
ГоловнаТуризмПісля рекордних снігопадів Японію накрило двометровими кучугурами
ТуризмЯпонія

Після рекордних снігопадів Японію накрило двометровими кучугурами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Після рекордних снігопадів Японію накрило двометровими кучугурами.

Як повідомляє інформагентство Kyodo, Японія страждає від сильних снігопадів. В окремих районах країни висота заметів перевищила два метри.

За даними енергетичної компанії Tohoku Electric Power, щонайменше 16 000 будинків залишилися без електрики в регіонах, розташованих уздовж узбережжя Японського моря та на північному сході головного острова Хонсю.

Найбільше постраждала префектура Ніігата, де електроенергії немає в 11 000 домогосподарств.

У країні утруднено рух автотранспорту швидкісним шосе, скасовано деякі поїзди.

Сильний снігопад обрушився на Японію сьогодні, 18 грудня. Висота снігового покриву в ряді районів префектури Ямагата становила 229 см, в Аоморі – 193 см, Ніігате – 170 см, Хоккайдо – 154 см, Фукусімі – 148 см.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму