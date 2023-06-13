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Названо 9 незвичайних правил, які туристи постійно порушують у Японії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 9 незвичайних правил, які туристи постійно порушують у Японії

У менталітеті жителів Країни сонця дуже багато незвичних туристам особливостей. Про правила, які найчастіше туристи порушують у Японії, розповідає ДІП.

Багатьом незрозумілі їх екстремальний трудоголізм, жорстка соціальна ієрархія, закритість. А ще – небажання втратити обличчя перед іншими. Але, мабуть, найскладніше для туриста те, що в японському суспільстві досі існує безліч неписаних правил, порушуючи які можна потрапити в незручну ситуацію.

Щоправда, коли це відбувається з іноземцями, японці ставляться до подібних проколів вельми поблажливо. І все ж краще бути напоготові і намагатися не робити помилок, яких можна уникнути.

1. Їсти та пити під час ходьби

В багатьох країнах, так роблять майже все. Для більшості абсолютно нормально жувати на ходу бургери, пиріжки, снеки. А сьорбати по дорозі кава з паперового стаканчика або газовану воду з пляшки і взагалі вважається невід’ємним ритуалом сучасного життя. Японців рідко можна побачити жуючими на бігу: у них прийнято споживати їжу в спокійній обстановці, без поспіху. Потрібно зупинитися та насолоджуватися процесом, навіть якщо це вуличний фастфуд з автомата. Хоча є й продукти, для яких робиться виняток: наприклад морозиво.

2. Заправляти рис соєвим соусом

Рис подають у Японії на сніданок, обід та вечерю. Його використовують для того, щоб збалансувати смак інших страв. Якщо турист у присутності японців ллє в тарілку з білими зернами соєвий соус або занурює в нього роли, на нього можуть подивитися з подивом. Пояснення просте – самі японці так не роблять. Справа в тому, що спроба залити суші літрами соєвого соусу вказує на те, що з самою їжею не все гаразд.

3. Приміряти одяг без маски

Косметика часто залишається на речах після приміряння. Передбачливі японці вигадали спеціальні одноразові маски, щоб захистити одяг від плям: вони є в кожному магазині і їх обов’язково потрібно вдягати. Якщо при примірці ви забрудните, наприклад, светр або сукню, вас можуть попросити купити річ.

4. Не носити медичну маску в громадському місці за найменших ознак хвороби

У Японії та до пандемії на вулицях завжди було повно людей у масках. Ситуація, коли поряд з вами в метро їде пасажир, що чхає або кашляє без захисних засобів на обличчі, там неприпустима. Громадяни Країни сонця, що сходить, дуже дисципліновані і відповідальні в цьому питанні.

У певному сенсі це зворотний бік трудоголізму: навіть серйозно застуджений японець майже напевно начепить маску і поїде на роботу, а не в поліклініку за лікарняним.

5. Гучно розмовляти по мобільному телефону

У Японії живе дуже багато людей, і майже всі мають смартфони, якими вони активно користуються. Активно, але тихо: негласне правило забороняє гучні розмови по мобільному телефону в громадських місцях – транспорті, лобі готелю, ресторані, навіть просто на вулиці. Гучні та нав’язливі рингтони теж під забороною.

6. Залишати сміття

Японці з дитинства привчені не кидати сміття на землю. Законодавство жорстко регулює утилізацію відходів, порушення передбачено великі штрафи. Ми звикли, що у нас у громадських місцях, як правило, стоять вуличні кошики, баки, куди з легкістю можна викинути обгортку чи пляшку. У Японії контейнерів на вулицях майже немає – люди несуть все додому і там викидають.

7. Створювати незручності пасажирам громадського транспорту

Наприклад, класти сумку на сусіднє порожнє сидіння чи їхати із рюкзаком за спиною. Така поведінка вважається непристойною і зарозумілою. Розсіяного туриста можуть ввічливо попросити прибрати свій багаж, щоб не заважати іншим, а то й зовсім відчитати за неуважність до потреб оточуючих.

8. Залишати чайові

У Японії співробітники сфери послуг отримують хорошу зарплату і не чекають на додаткові бонуси від клієнтів. Більше того, вони вважають спробу залишити чайові образливою. Якщо гість ресторану все ж таки вклав купюри в рахунок, його спробують наздогнати і повернути гроші.

Туристи, які звикли до єгипетського та турецького сервісу, де чайові вважаються чи не обов’язковими, нерідко роблять цю помилку.

9. Демонструвати почуття на людях

Японія хоч і не мусульманська країна, але обійми, поцілунки та інші прояви почуттів на публіці тут засуджуються. У країні навіть не прийнято просто торкатися людей – жодних дружніх чмоків у щоку, ділові партнери рідко тиснуть один одному руки. Рукостискання японцям замінюють поклони, а любовні пристрасті допустимі лише за зачиненими дверима.

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