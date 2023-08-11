Боротьба з туристами докотилася до Японії: найзнаменитішу пам’ятку обмежать для відвідування через овертуризм

«Обмежувати з поліцією» відвідування найзнаменитішої пам’ятки Японії планує влада. У країну Сонця знову повернувся овертуризм — і місцева влада заявила в середу, що обмежуватиме кількість туристів на маршруті для сходження на вершину знаменитої гори Фудзі, якщо це стане небезпечним через скупчення людей.

Інформація від місцевих ЗМІ така: Стежка Йосіда, розташована на схилі гори з боку префектури Яманасі, буде обмежена з 5 станції, до якої можна дістатися машиною або автобусом. Орієнтовно, закриватимуть стежку у п’ятницю. Причому цей захід триватиме до кінця сезону цього року, який завершиться 10 вересня.

«Цей крок пов’язаний з тим, що гора Фудзі, що охоплює префектури Сідзуока та Яманасі, знову відкрилася для притоку відвідувачів минулого місяця після того, як країна зняла всі обмеження, пов’язані із COVID-19. Гіди з безпеки патрулюватимуть територію і надаватимуть інформацію уряду префектури, якщо є небезпека нещасних випадків або падіння каміння через занадто велику кількість туристів», – пояснили у ЗМІ. При цьому питання обмеження кількості туристів вирішуватиметься через поліцію.

Також розглядається й інший варіант — згідно з ним, туристів «пригальмовуватимуть» дещо вище — на маршруті від 8-ї станції, якщо їхня кількість перевищить 4000 осіб. Проте працівники гірських будиночків, розташованих уздовж туристичних стежок, попросили, щоб обмеження розпочиналися з 5-ї станції «через труднощі із забезпеченням місць для відпочинку навколо вершини».

Зазначимо, всього маршрут до вершини гори Фудзі традиційно включає 10 станцій. Тож «гальмувати» туристів планують на середині.