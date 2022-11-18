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ТуризмЯпонія

Іноземні туристи ставлять рекорди у Японії після відновлення туризму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Іноземні туристи ставлять рекорди у Японії після відновлення туризму

Кількість міжнародних мандрівників у Японії зросла майже до 500 000 у жовтні — першого місяця, коли вона повністю відкрилася для іноземців після більш ніж дворічних обмежень. Це більше ніж удвічі порівняно з показниками вересня.

Японія 11 жовтня скасувала більшість в’їзних обмежень, і прем’єр-міністр Фуміо Кісіда розраховує на те, що туризм «підзарядить економіку» — особливо в умовах, коли єна коливається близько 32-річного мінімуму щодо долара.

Число іноземних гостей, як туристичних, так і ділових, зросло до 498 600 у жовтні, більш ніж удвічі перевищивши вересневий показник 206 500 чоловік і збільшившись у 20 разів у порівнянні з попереднім роком. Щоправда, як повідомляє Японська національна туристична організація, ці цифри все ще на 80 відсотків нижчі, ніж у успішному 2019 році: 2022-го прибуло 1,52 млн іноземних туристів, а 2019-го — рекордні 31,8 млн.

Японський прем’єр заявив, що уряд має намір заробити 5 трлн єн – 35,8 млрд доларів — на туризмі, проте, на думку фахівців, це дуже оптимістичні цілі. Згідно з урядовими даними, персонал готелів скоротився на 22 відсотки в період з 2019 по 2021 рік, і працівників сфери обслуговування, які вже знайшли іншу роботу, буде важко заманити назад.

Ще одна проблема – відсутність китайських туристів. У 2019 році Японію відвідали рекордні 9,5 мільйона китайців — це близько третини всіх, хто в’їхав до країни. Але через поширення COVID-19 міністерство культури та туризму Китаю заявило у вівторок, що транскордонні групові поїздки, як і раніше, призупинені.

Є й обнадійливі тенденції. Обсяги онлайн-бронювання зросли майже в 16 разів у період із січня по жовтень, переважно за рахунок туристів з Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу та Сінгапуру. Слабка єна у разі допомагає Японії залучити іноземну валюту.

Влада Країни східного сонця заявила у вівторок, що готова відкрити порти для круїзних суден з березня 2023 року.

Японія закрилася для круїзних лайнерів після того, як судно компанії Carnival Diamond Princess стало одним із перших вогнищ зараження коронавірусом на початку 2020 року.

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