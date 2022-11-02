Довгоочікуваний аніме-парк у Японії почав приймати туристів

Тематичний парк у Нагакуті, Аїті, Японія, почав приймати відвідувачів з 1 листопада, передає Dip.org.ua з посиланням на asia.nikkei.com.

Ghibli Park збудований у меморіальному парку на місці Всесвітньої виставки 2005 року, що проходила в Нагакуті, де місто зливається з природою. У цьому парку немає атракціонів, але відвідувачі будуть зачаровані артефактами та експонатами, що нагадують улюблених героїв та знайомі локації.

Великий павільйон Ghibli – основна частина парку площею 9600 квадратних метрів. Вона відтворює культовий дирижабль та зруйнований сад із картини “Небесний замок Лапута”. Шанувальники оскароносного аніме “Віднесені примарами” можуть подивитися на господиню лазні Юбабу, яка діловито працює у своєму офісі, або посидіти поруч із персонажем Безликого в поїзді, що курсує морем. У цьому районі також є дитяча ігрова кімната з “Котячим автобусом”, одним із чарівних персонажів “Мій сусід Тоторо”, класичного хіта 1988 року.

Квитки зараз можна придбати лише всередині країни, їх необхідно бронювати заздалегідь, і вони потрібні для кожної зони з листопада до січня. Починаючи з лютого, відвідувачі зможуть купити багатопрохідний квиток, що дає право на відвідування великого павільйону Ghibli і Hill of Youth.

Плата варіюється: великий павільйон Ghibli – 2000 єн у будні дні та 2500 єн у вихідні та святкові дні для дорослих. Вхід у Пагорб молоді та Ліс Дондоко коштуватиме 1000 єн щодня. На дитячі білети знижка 50 відсотків.

Багаторазовий квиток із лютого коштуватиме 3000 єн для дорослих у будні дні та 3500 єн у вихідні, при цьому дитячі квитки коштуватимуть удвічі менше.

Експерти вважають, що коли всі п’ять зон парку будуть відкриті навесні 2024 року, місце залучатиме 2,8 мільйона відвідувачів на рік і створюватиме економічний ефект у розмірі близько 48 мільярдів ієн для цього району.

Нагадаємо, у жовтні Японія скасувала більшу частину обмежень на в’їзд, введених у зв’язку з пандемією коронавірусу. Тепер іноземці знову можуть подорожувати країною в індивідуальному порядку, а не у складі туристичних груп.