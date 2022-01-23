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Чому японці не п’ють воду під час їжі

Гліб Парфененко
Чому японці не п'ють воду під час їжі

У японському ресторані перед початком трапези офіціант не принесе склянку води. І це явище ніяк не пов’язане з фінансовим питанням — у Японії просто не прийнято запивати їжу водою. Про те, із чим це пов’язано, розповість “DIP”.

Середня тривалість життя японців становить 84,2 роки. І це зовсім не випадковість. Їх довголіття пов’язане, насамперед, з особливою системою харчування, одним із ключових критеріїв якої є поділ їжі та води. Існує кілька причин, через які японці вважають за краще не змішувати ці два процеси.

Порушення травного процесу

Вживання води призводить до гальмування засвоєння їжі. Через ослаблене слиновиділення шлунковий сік починає вироблятися повільніше. Тоді їжа залишається у шлунку, а людина відчуває дискомфорт, тяжкість, здуття та газоутворення.

Збільшення ваги

Стіни шлунка дуже пластичні. Відповідно, при регулярному змішуванні води з їжею їх можна дуже розтягнути. Якщо зростає обсяг органу, то й збільшується необхідна для вгамування голоду порція їжі, що може призвести до активного набору ваги.

Нейтралізація користі продуктів

Навіть якщо харчуватися здоровою їжею, можна легко звести користь від її вживання нанівець. Для цього достатньо лише запивати їжу водою. При запиванні шлунковий сік розбавляється з рідиною, і тоді всі корисні вітаміни, мінерали та мікроелементи не вбираються в організм.

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