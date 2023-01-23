Біля берегів Японії виявили гігантського 2.4-метрового кальмара

Як повідомляє Science Alert, дайвери під час занурення біля берегів Японії виявили гігантського кальмара, довжина якого сягає 2,44 м.

Повідомляється, що пара аквалангістів Йосуке Танака та його дружина Мікі займалися дайвінгом у морі біля міста Тоеока у регіоні Хего на заході Японії. Раніше про величезний кальмар їх попередив продавець рибальського спорядження, який помітив морського мешканця в бухті.

Подружжя на човні вирушило до скель, щоб побачити кальмара на власні очі. Йосуке Танака зізнався потім, що «це був величезний кальмар», і зазначив, що його щупальця рухалися вкрай повільно.

Гігантські кальмари — жителі вод Японії, іноді викидаються на берег. Побачити їх живими у дикій природі вважається рідкісним успіхом. У 2015 році японський дайвер зміг сфотографувати на відео кальмара, довжина якого досягала 4 м.