500 пасажирів провели ніч на підлозі в найбільшому міжнародному аеропорту Японії

П’ять сотень пасажирів авіакомпанії Emirates провели ніч на підлозі в найбільшому міжнародному аеропорту Японії Наріта, який обслуговує Токіо.

Вони мали вилетіти на літаку Airbus A380 авіакомпанії Emirates в Дубай 23 грудня о 22:30, але через технічну проблему зліт затримали, повідомляє avianews.com

Коли ситуацію владнали, о 23:45 літак рушив на злітно-посадкову смугу, але подолавши половину шляху, повернувся назад до терміналу.

Пілоти не встигли злетіти до півночі, коли аеропорт Наріта офіційно закривається. Вже на стоянці екіпаж погодував пасажирів, а потім почав випускати мандрівників в будівлю аеропорту.

Замість готелю пасажирам надали спальні мішки, щоб сон на підлозі був більш зручним. Також їм роздали воду та печиво. Emirates перенесла виліт рейсу на 15:00 24 грудня.

“Пасажирів змусили чекати в салоні літака без пояснень 4 години. Після цього надали лише спальні мішки та наказали чекати подальших інструкцій. Від статусу “заручника” до статусу” біженця”, – прокоментувала події в twitter пасажир рейсу Анастасія.

Ситуація незвична тим, що Emirates позиціонується як класична авіакомпанія. Такі авіаперевізники зазвичай рекламують високий сервіс та селять пасажирів у готелі у випадку довготривалих затримок.

Комендантська година в аеропорту

Аеропорт Наріта має суворі обмеження щодо роботи вночі. Він не може приймати та відправляти рейси з 00:00 до 06:00.

Такі обмеження діють, щоб не турбувати людей, які живуть поблизу.

Сама історія будівництва Наріти має шлейф скандалів. Жителі були проти появи летовища по сусідству, і уряду довелося вилучати земельні ділянки в примусовому порядку.

Деяким фермерам вдалося відстояти своє право на землю, що заблокувало розвиток Наріти.

Наразі одна з двох злітно-посадкових смуг японського столичного аеропорту має коротшу довжину, ніж передбачав проект – всього 2,5 км. На місці, це мала проходити додаткова ділянка смуги розташована ферма.