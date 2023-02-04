4 дивності японських готелів, які вражають туристів

Японія дивує європейських туристів щокроку. Зокрема, мандрівників вражають нюанси, з якими доводиться стикатися у японських готелях. Докладніше про них – у матеріалі “ДІП“.

Унітази

В усіх готелях (як у загальних, так і в номерах) високотехнологічні унітази. Їхні сидіння неодмінно з підігрівом, крім того, вони обладнані кнопками, щоб помитися, підняти або опустити сидіння. Деякі моделі навіть оснащені музикою на випадок, якщо ви не хочете бентежити звуками з туалету.

Телефони

У номерах японських готелі часто можна знайти смартфони. З їхньою допомогою клієнти можуть дзвонити не тільки на ресепшн, але також на інші місцеві номери. Більше того, постоялець може брати смартфон із собою на вулицю протягом усього відпочинку.

Юкати

Замість халатів навіть у звичайнісіньких готелях відвідувачам нерідко пропонують юкати – легке японське кімоно. Проте самі японці носять юкати не лише після душу, а й улітку за спекотної погоди.

Рекани

Рекани – це традиційні гостьові будинки, де можна по-справжньому відчути дух Японії. Номери таких будинків встелені татами, у вбудованих шафах заховані спеціальні матраци для сну — футони, а в кімнатах є стільці без ніжок і невеликий стіл для їди.