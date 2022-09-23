11 жовтня Японія зніме всі обмеження міжнародного туризму

Для в’їзду в країну іноземні туристи повинні пред’явити сертифікат вакцинації трьома дозами або негативний тест на COVID-19.

У четвер, 22 вересня, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що починаючи з 11 жовтня туристи зможуть знову безперешкодно подорожувати Японією. Про це повідомляє Japan Times. Щоденне обмеження максимальної кількості тих, хто перетинає кордон, також буде знято в цей день.

Мандрівники з усього світу зможуть в’їхати до Японії з підтвердженням потрійної вакцинації чи негативним результатом тесту на COVID-19.

В даний час туристам дозволяється подорожувати країною лише через акредитовані державою туристичні агенції.

Кісіда зробив свою заяву на прес-конференції у Нью-Йорку у рамках Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Перші обмеження на поїздки до Японії набули чинності 31 січня 2020 року, коли було заборонено в’їзд іноземним громадянам із китайської провінції Хубей. До кінця серпня 2020 року країна розширила заборону на в’їзд до 159 країн та територій.

У березні цього року країна обмежила кількість іноземців, які в’їжджають до країни, до 5 000 осіб щодня, потім ліміт було збільшено до 50 000 на добу.

У 2019 році Японію відвідали рекордні 31,88 мільйонів іноземних туристів. 2021-го через обмеження на поїздки їх кількість скоротилася до 250 000.

Цікавий факт: The Wall Street Journal повідомляє, що кожен третій іноземець, який відвідує Японію, є вихідцем із Китаю, який, як і раніше, забороняє своїм громадянам міжнародні поїздки.