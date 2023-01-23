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Влада Хорватії чекає буму туризму після вступу до Шенгену

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Хорватії чекає буму туризму після вступу до Шенгену

Влада Хорватії очікує безпрецедентного зростання турпотоку і буму у сфері туризму в країні після її вступу в Шенген і зону євро. Про це заявив прем’єр Хорватії Андрій Пленкович.

За його словами, «все розвиватиметься позитивно». Із зони Шенгену до Хорватії прибувають 82% туристів, і п’ята частина хорватського ВВП посідає туризм. Таким чином, влада очікує такого підйому тургалузі, «якого ніколи не бачили». Очікується, що зростання ВВП становитиме до 6%.

Нагадаємо, з 1 січня Хорватія стала 20-м членом зони євро та 27-м — Шенгенської зони.

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