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ТуризмХорватія

У Хорватії виставили на продаж “Острів кохання”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Хорватії виставили на продаж

Хорватський острів кохання Галешняк виставили на продаж.

Придбати потенційний покупець зможе трохи більше ніж 40 тисяч квадратних метрів. Ціна питання – 13 мільйонів євро.

Тут немає готелів, вілл чи ресторанів, проте Галешняк щороку відвідують всесвітньо відомі люди планети. Секрет такої популярності – його форма у вигляді серця. Це один із найвідоміших хорватських островів.

Безлюдний острів Галешняк знаходиться біля хорватського узбережжя в Адріатичному морі, всього за п’ять кілометрів від міста Турань. Його площа всього 13 гектарів, тут мешкають лише зайці та інша дрібна живність.

Широку популярність острів отримав у 2009 році, коли незадовго до Дня святого Валентина користувачі програми Google Earth виявили, що Галешняк за своєю формою нагадує відомий символ серця. Після цього про нього розповіли на телеканалах CNN та BBC, а його зображення стало вірусним у соціальних мережах.

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