ГоловнаCOVID Travel NewsПравила в'їзду до Хорватії у 2022 році: актуальні умови
COVID Travel NewsТуризмХорватія

Правила в’їзду до Хорватії у 2022 році: актуальні умови

Євгеній Подольський

Які діють правила в’їзду до Хорватії для українців? Як можна потрапити на курорт та які обмеження зараз діють. Зібрали корисну інформацію для тих, хто планує канікули на Адріатичному морі.

Чи можна зараз українцям поїхати до Хорватії

Хорватія відкрила свої кордони для українських туристів із 1 квітня 2021 року. Проходження карантину туристам, які виконують встановлені правила в’їзду, не потрібне. Що ж потрібне для поїздки на відпочинок – розберемо докладніше.

Умови в’їзду до Хорватії для українців у 2022 році

Щоб перетнути кордон з Хорватією потрібно за 72 години до прибуття здати ПЛР-тест. Тест із негативним результатом має бути оформлений англійською.

Альтернативою ПЛР-тестування є надання негативного результату тесту на антиген, зроблений за 48 годин до в’їзду. Антиген-тест приймається лише таким, що відповідає європейським стандартам (є затверджений список). Якщо ви збираєтеся відпочивати більше 10 діб, то на десяту добу доведеться здати ще один антиген-тест.

З 1 жовтня 2021 року Хорватія знову пускає щеплені і перехворіли без теста! Потрібен сертифікат про вакцинацію або довідка/сертифікат про перенесений ковід. Документ повинен бути англійською, із зазначенням даних закордонного паспорта.

Дітям до 12 років (не включно) надання тестів та довідок не потрібне.

Для проходження прикордонного контролю слід заповнити анкету. Найкраще зробити це заздалегідь.

Які обмеження діють зараз у Хорватії

Досі у країні діє масковий режим. І це все. Жодних обмежень, що заважають відпочинку немає. Музеї, ресторани та інші громадські туристичні місця доступні для туристів.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleСШАМедицинаЄгипетТуреччинаРосіяУкраїна

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропаздоров'япандеміяОмікронПоради туристамвакцинаціяпогода

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал