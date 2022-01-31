Правила в’їзду до Хорватії у 2022 році: актуальні умови

Які діють правила в’їзду до Хорватії для українців? Як можна потрапити на курорт та які обмеження зараз діють. Зібрали корисну інформацію для тих, хто планує канікули на Адріатичному морі.

Чи можна зараз українцям поїхати до Хорватії

Хорватія відкрила свої кордони для українських туристів із 1 квітня 2021 року. Проходження карантину туристам, які виконують встановлені правила в’їзду, не потрібне. Що ж потрібне для поїздки на відпочинок – розберемо докладніше.

Умови в’їзду до Хорватії для українців у 2022 році

Щоб перетнути кордон з Хорватією потрібно за 72 години до прибуття здати ПЛР-тест. Тест із негативним результатом має бути оформлений англійською.

Альтернативою ПЛР-тестування є надання негативного результату тесту на антиген, зроблений за 48 годин до в’їзду. Антиген-тест приймається лише таким, що відповідає європейським стандартам (є затверджений список). Якщо ви збираєтеся відпочивати більше 10 діб, то на десяту добу доведеться здати ще один антиген-тест.

З 1 жовтня 2021 року Хорватія знову пускає щеплені і перехворіли без теста! Потрібен сертифікат про вакцинацію або довідка/сертифікат про перенесений ковід. Документ повинен бути англійською, із зазначенням даних закордонного паспорта.

Дітям до 12 років (не включно) надання тестів та довідок не потрібне.

Для проходження прикордонного контролю слід заповнити анкету. Найкраще зробити це заздалегідь.

Які обмеження діють зараз у Хорватії

Досі у країні діє масковий режим. І це все. Жодних обмежень, що заважають відпочинку немає. Музеї, ресторани та інші громадські туристичні місця доступні для туристів.