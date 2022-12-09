ЄС прийняв Хорватію до Шенгену, але відмовив Болгарії та Румунії.

Як пише французька газета Le Figaro, Хорватія стала 27-м членом Шенгенської зони.

Таке рішення ухвалила Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Воно набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Так, з 1 січня будуть скасовані перевірки на сухопутних та морських кордонах між шенгенською зоною та Хорватією. Перевірки на повітряних кордонах буде припинено з 26 березня 2023 року. З 1 січня Хорватія видаватиме шенгенські візи.

При цьому заявки Болгарії та Румунії на вступ до Шенгену були відхилені. Це сталося через незгоду низки країн, зокрема Австрії та Нідерландів, які заявили, що рівень безпеки та корупції в Болгарії та Румунії не відповідає необхідному для приєднання до зони вільного пересування.