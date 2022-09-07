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В'єтнам

Пожежа в караоке-барі у В’єтнамі забрала життя 12 людей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Пожежа в караоке-барі у В'єтнамі забрала життя 12 людей

Внаслідок пожежі, що спалахнула в караоке-барі на півдні В’єтнаму, загинули 12 людей. Ще 11 відвідувачів отримали поранення.

Пожежа охопила другий та третій поверхи чотириповерхової будівлі у вівторок увечері, внаслідок чого клієнти та співробітники опинилися у пастці, оскільки густий дим заповнив сходову клітку, повідомили державні ЗМІ з посиланням на “Нове телебачення”.

Багато хто виходив на балкон, щоб урятуватися від полум’я, яке швидко розросталося, охоплюючи дерев’яні внутрішні приміщення, а інші були змушені вистрибувати з будівлі, йдеться у повідомленнях.

На фотографіях видно, як із бару, розташованого у багатолюдному житловому районі міста Туаньань, на північ від Хошиміну, піднімаються клуби диму, а пожежники з кранами намагаються загасити полум’я.

Місцева влада підтвердила AFP, що внаслідок пожежі 12 людей загинули і 11 отримали поранення.

“Рятувальники все ще шукають постраждалих на місці події. Причину пожежі не встановлено, ведеться розслідування”, – сказав Нюен Тхань Там, голова міста Туан Ан.

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