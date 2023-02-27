У Таїланді змінюються візові правила для туристів: тепер все буде складніше

У Таїланді знову змінюються візові правила. «Довгострокових» туристів, релокантів та зимівників попередили, що йдеться про «продовжену» програму безвізового перебування, і тепер із цим все буде складніше.

Йдеться про те, що 31 березня Таїланд швидше за все припинить розширену програму безвізового перебування в країні, яка дозволяла перебувати в королівстві туристу протягом 45 днів без жодних проблем. Далі Таїланд планує повернутися до традиційних 30 дозволених днів безвізового перебування туристів, а для віз після прильоту термін скоротиться скоротять ще більше – до 15 днів.

Щоправда, поки офіційної заяви ні про скорочення програми, ні про її можливе продовження опубліковано не було. Однак туристів уже попередили стежити за термінами перебування та не допускати прострочення.