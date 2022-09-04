Туристи віддальники отримали можливість отримувати 10-річну візу до Таїланду

Влада Таїланду в гонитві за довгостроковими туристами запропонувала туристам віддальникам візу з 10-річним терміном придатності. Таким чином, ця азіатська країна намагається залучити іноземних відпочивальників зі стабільно високим доходом, щоб ті витрачали зароблені гроші не в рідній країні, а в Таїланді. Розглянемо категорії туристів, що підходять під умови.

За словами радника апрем’єр-міністра Таїланду Чайотхіт Крітдакорн, країна поставила собі за мету залучити близько мільйона багатих або талановитих іноземців протягом наступних п’яти років, повідомив The Thaiger.

Нова неіміграційна багаторазова віза O-X («X» – римська цифра) спрямована на те, щоб позбавити туристів, які працюють на віддаленні необхідності мати справу з однорічними дозволами на роботу, пенсію або шлюб, які зазвичай вимагають кількох поїздок до державних установ, адвокатів та термінових депозитів у місцевих банках.

Як пояснило видання, об’єднані іноземні торгові палати заявили, що новий візовий режим зробить Таїланд привабливим місцем для туристів-віддалеників і покупки другого будинку для громадян всього світу, і якщо все буде зроблено правильно, королівство зможе досягти своєї п’ятирічної мети мільйона заявників. Це є значною підтримкою для економіки країни.

Королівство видасть 10-річну візу іноземним експертам, фахівцям високого рівня, заможним людям та навіть пенсіонерам. За твердженням експертів, технічно оформити візу довгострокового резидента легко онлайн. Зробити це можна хоч сьогодні.

Можливість її отримання поширюється на чотири категорії мандрівників, річний дохід яких сумарно становить не менше ніж $80 000 (зарплата, пенсія) або які мають активи як мінімум на $1 млн.

Віза передбачає багаторазовий в’їзд, видачу дозволу на роботу та охоплює до чотирьох утриманців. Це діти чи чоловік/дружина. Компанії, які використовують ці візи, звільняються від зобов’язання дотримуватися стандартного правила «чотири тайські співробітники на одного іноземця».