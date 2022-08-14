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Таїланд змінює візові правила для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Таїланд змінює візові правила для туристів

Середньостатистичний турист хоче залишатися в Таїланді місяць і навіть більше, приносячи за день перебування в країні близько 4-5 тисяч бат в економіку королівства. Так недвозначно тайські чиновники від туризму обґрунтували пропозицію змінити візові правила та надати туристам право отримувати візу після прибуття, яка дозволить їм залишатися в Таїланді до 45 днів. На даний момент туристам з деяких країн надаються 30-денні візові пільги після прибуття, а іншим видаються візи з максимальним терміном перебування взагалі на 15 днів.

Управління туризму Таїланду (TAT) запропонує цю ідею Центру управління ситуацією з Covid-19 (CCSA) на наступному засіданні, яке має відбутися 19 серпня. Якщо все буде благополучно узгоджено, то нова візова політика діятиме з дати затвердження до 31 грудня 2022 року, йдеться в повідомленні ТАТ. Тобто, поки це все ж таки буде експеримент.

Згідно з оцінками управління з туризму, міра очікується вигідною. Якщо середній турист залишиться на додаткові п’ять днів, то 4000 – 5000 бат, які турист витрачає щодня, принесуть щонайменше додаткових 20’000 бат в економіку Таїланду. Також експерти запевняють, що вивчили дані заявників на отримання візи в тайських посольствах по всьому світу і з’ясували, що більшість туристів хотіли б залишитися в Таїланді довше одного місяця. Ці дані можуть допомогти переконати CCSA змінити візові правила – заявили чиновники від туризму.

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