Понаїхали тут: у сусідніх з РФ країнах ціни на житло після напливу тыкаючих росіян, злетіли до московських

Чергова хвиля “понаїхали” з Росії в республіки ближнього зарубіжжя у зв’язку з оголошеною мобілізацією підняла там ціни на нерухомість майже до московських. Така інформація надійшла практично з усіх країн – з Узбекистану, Грузії, Вірменії і т.д. – це розповіли експерти «Бізнес FM», які опитали свої джерела в країнах ближнього зарубіжжя.

Так, з Узбекистану місцевий журналіст озвучив для видання таке: «Однокімнатні квартири зросли в ціні найбільше, у деяких районах оренда коштувала від 200 до 300 доларів, зараз менше 600-700 доларів немає. На двокімнатні квартири у комфортабельних нових будинках ціни йшли від 500-700 доларів, зараз менше 1,2 тисяч доларів немає». При цьому — причому на офіційному рівні, від Мін’юсту країни, прозвучала інформація, що орендарів виганяють, щоб здати квартири, що «понаїхали», подорожче. У відомстві попередили, що такі дії порушують вимоги закону, що свідчить, що дострокове розірвання договору оренди з будь-якої сторони вирішується у судовому порядку. Однак, як додало джерело «Бізнес FM», саме він про такі випадки не чув.

У Грузії ситуація не краща: Олександра, яка “тепер живе в Батумі”, заявила, що їй вдалося зняти студію за 500 доларів на місяць, причому зараз така ж здається на Airbnb вже за 700 доларів. «Ті, хто приїхав, намагаються обирати невеликі міста, де ціни на житло нижчі, тому що в Тбілісі вони зросли приблизно в півтора рази. У Тбілісі зараз нові рекорди. Якщо раніше, до напливу росіян, адекватною ціною квартири в хорошому районі з однією спальнею та вітальнею вважалося 700 доларів, зараз навіть за 1000 доларів досить складно щось пристойне знайти», – запевнило джерело. У Батумі, за її словами, «спокійніше».

Аналогічно й у Єревані. Судячи з чатів, де публікуються оголошення про здачу квартир, двокімнатна здається за 1,5 тисяч доларів на місяць, велика студія, 53 квадратні метри, коштує 400 тисяч драм. Це приблизно 37 тисяч гривень за поточним курсом. Тобто, зазначають експерти джерела, ціни приблизно московські. Причому майже у кожному повідомленні пишуть, що здають щонайменше на півроку.

Як розповіла мешканка Єревана Наріна Кіракосян, до Єревану переважно приїхали «релоканти», які продовжують працювати у своїх компаніях на віддаленні, в основному це айтішники. «Єреван, напевно, гумовий таки. Справа в тому, що це можна вважати другим потоком із Росії. Я сьогодні була в туристичних місцях, рано-вранці багато росіян там побачила. До речі, у мене теж з’явилися сусіди, я навіть жартома оголосила своїм друзям: «Ось у нас теж понаїхали». Це молода сім’я, мають двох дітей. Я з ними познайомилася випадково, нормальна родина», – заявила вона. Інша запевнила, що «у центрі Єревана — одні російські хлопці».