Змагання з триатлону Ironman під загрозою зриву через нашестя гігантських щурів на британський курорт

Пацюки «розміром з кішку» відлякують туристів від курортного містечка – масове розмноження гризунів може значно скоротити кількість туристів у курортному містечку Тенбі в Уельсі. Містечко відоме своїми пейзажами, золотистими піщаними пляжами, а також змаганням з триатлону Ironman, яке проводиться у вересні. Щоправда, тепер усьому цьому загрожують «криваві тварюки», як поскаржилися британській The Sun місцеві жителі. Туристи, що зустрілися з щурами, і справді не в захваті.

За заявою видання, нашестя щурів — а місто просто «захоплене армією гризунів розміром з кішку» — може суттєво скоротити приплив туристів улітку. Справа ускладнюється тим, що основні місця гніздування щурів знаходяться якраз на туристичних стежках та на узбережжі.

«Гризуни стали серйозною проблемою в останні тижні, і тепер це справді непокоїть. Ранні вечори, сутінки, ранок, щури всюди», – заявив місцевий човняр Роджер Майлз. Саме він заявив, що серед щурів «зустрічаються такі великі, як кішки», а також — що нори щурів руйнують частину стрімчаків на Касл-Хілл — пагорбі, який люблять відвідувати туристи. Згодна і місцевий мер Сем Скірм-Блекхолл, яка заявила, що регулярно помічає гігантських гризунів, що ходять піском пляжу.

Поки що боротьба з щурами ведеться за допомогою великих ящиків з приманкою, що містить отруту — але схоже цей захід не дуже допомагає. Пацюки активно розмножуються, а крім того – «вони розумні тварини», зазначають експерти, і ігнорують пастки.

Місцеві власники кафе і навіть мешканці панікують — щурів виявляють у квартирах і на кухнях, вони «пробігають по доріжках» і взагалі доставляють незручності. Місцева туріндустрія — особливо після того, як проблему «прославили» в соцмережах побоюються, що це сильно вплине на одне з джерел її заробітку — традиційні змагання з триатлону Ironman, які починаються з морського запливу приблизно на 5 км, що стартує з пляжу, який «окупували» щури. Містечку ці змагання приносять прибуток близько 5 млн фунтів стерлінгів, тобто майже 500 млн. в рублях – але щури можуть відлякати туристів, упевнені в місті.

Принаймні видання цитує наляканих туристок із Кардіффа, які приїхали насолодитися морськими краєвидами. Вони «жахнулися», коли дізналися про проблему з суперщурами. «Ми щойно приїхали до Тенбі на вихідні, але ми ніколи не знали, що тут є щури-монстри. Не дивно знайти їх у містах, але я ніколи не думала, що вони можуть бути в такому місці, як Тенбі. Якщо ми не дай бог із ними зустрінемося, ми негайно поїдемо», – заявили вони.