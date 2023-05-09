Визначено 5 найнебезпечніших аеропортів у світі, куди пілоти бояться літати

Багато популярних курортів, включаючи ті, які вважаються найфеншенебельнішими, надають далеко не простими для доставки туристів. Більше того — деякі з них навіть увійшли до числа 5 найнебезпечніших аеропортів у світі, куди пілоти просто бояться літати. Рейтинг цих аеропортів представила газета Sun і багато з цих аеропортів туристам добре відомі.

Рейтинг їх такий:

1. Міжнародний аеропорт принцеси Юліани, Сен-Мартен — карибський острів, що належить Нідерландам, відомий своїм пляжем з літаками, що «низьколітають», звідки місцева влада безуспішно намагається вигнати туристів. Злітно-посадкова смуга знаходиться прямо поряд з пляжем Махо, і любителі літакового споттингу сюди приїжджають спеціально, щоб отримати незабутні кадри та відчуття від зльоту літака буквально над головою. На жаль, тут не обходилося без трагічних випадків — туристів натурально «здувало», у результаті широкофюзеляжні літаки заборонили. Але зліт та посадка залишаються небезпечними — і для пілотів, і для туристів.

2. Аеропорт Хечі, Китай — він не такий відомий, як інші учасники рейтингу, але ця повітряна гавань у китайській провінції Гуансі вважається однією з видовищних і водночас найстрашніших у світі. В рамках проекту місцеві забудовники зрівняли вершини кількох гір, щоб прокласти злітно-посадкову смугу завдовжки 1,6 км на висоті 670 метрів над рівнем моря. З двох сторін злітну смугу оточують прямовисні скелі, що робить будь-яку вітряну погоду чи прорахунки смертельно небезпечною.

3. Аеропорт Барра, Шотландія – ця злітна смуга не зможе прийняти важкий лайнер, оскільки є пляжем. І посадка тут залежить не тільки від майстерності пілота, а й стану моря. “Під час припливу злітно-посадкова смуга повністю знаходиться під водою”, – заявляє видання.

4. Аеропорт Лукла, він же аеропорт Тенцінг-Хілларі, відомий усім «високогірним» екстремальним туристам аеропорту в Непалі, також відомий своєю небезпекою. Він розташований на висоті майже 3 км над рівнем моря, висота у тому числі додає додаткових проблем через низький атмосферний тиск, що часто серйозно впливає на керованість літака. При цьому він має коротку злітно-посадкову смугу, а вітер навколо нього часто змінює швидкість і силу дуже непередбачувано. Додамо, що гориста територія поблизу створює очевидні ризики. Приземлятися тут дозволено лише легким літакам та гелікоптерам, а й їм цей маневр дається непросто.

5. Аеропорт Куршевеля, Франція – як би це не було дивно, до найбільш екстремальних аеропортів внесено і аеропорт найпопулярнішого курорту для гірськолижної еліти. Крім високогірного розташування він відрізняється тим, що має найкоротшу у світі злітно-посадкову смугу довжиною 537 метрів, що означає, що при посадці немає права на помилку. Тож і сюди можуть прилетіти лише невеликі літаки. Також роботу ускладнюють «елітні» роззяви, які люблять зустрічати літаки.