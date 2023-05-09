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Визначено 5 найнебезпечніших аеропортів у світі, куди пілоти бояться літати

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пілот розповів, що відбувається, коли до літака потрапляє блискавка

Багато популярних курортів, включаючи ті, які вважаються найфеншенебельнішими, надають далеко не простими для доставки туристів. Більше того — деякі з них навіть увійшли до числа 5 найнебезпечніших аеропортів у світі, куди пілоти просто бояться літати. Рейтинг цих аеропортів представила газета Sun і багато з цих аеропортів туристам добре відомі.

Рейтинг їх такий:

1. Міжнародний аеропорт принцеси Юліани, Сен-Мартен — карибський острів, що належить Нідерландам, відомий своїм пляжем з літаками, що «низьколітають», звідки місцева влада безуспішно намагається вигнати туристів. Злітно-посадкова смуга знаходиться прямо поряд з пляжем Махо, і любителі літакового споттингу сюди приїжджають спеціально, щоб отримати незабутні кадри та відчуття від зльоту літака буквально над головою. На жаль, тут не обходилося без трагічних випадків — туристів натурально «здувало», у результаті широкофюзеляжні літаки заборонили. Але зліт та посадка залишаються небезпечними — і для пілотів, і для туристів.

2. Аеропорт Хечі, Китай — він не такий відомий, як інші учасники рейтингу, але ця повітряна гавань у китайській провінції Гуансі вважається однією з видовищних і водночас найстрашніших у світі. В рамках проекту місцеві забудовники зрівняли вершини кількох гір, щоб прокласти злітно-посадкову смугу завдовжки 1,6 км на висоті 670 метрів над рівнем моря. З двох сторін злітну смугу оточують прямовисні скелі, що робить будь-яку вітряну погоду чи прорахунки смертельно небезпечною.

3. Аеропорт Барра, Шотландія – ця злітна смуга не зможе прийняти важкий лайнер, оскільки є пляжем. І посадка тут залежить не тільки від майстерності пілота, а й стану моря. “Під час припливу злітно-посадкова смуга повністю знаходиться під водою”, – заявляє видання.

4. Аеропорт Лукла, він же аеропорт Тенцінг-Хілларі, відомий усім «високогірним» екстремальним туристам аеропорту в Непалі, також відомий своєю небезпекою. Він розташований на висоті майже 3 км над рівнем моря, висота у тому числі додає додаткових проблем через низький атмосферний тиск, що часто серйозно впливає на керованість літака. При цьому він має коротку злітно-посадкову смугу, а вітер навколо нього часто змінює швидкість і силу дуже непередбачувано. Додамо, що гориста територія поблизу створює очевидні ризики. Приземлятися тут дозволено лише легким літакам та гелікоптерам, а й їм цей маневр дається непросто.

5. Аеропорт Куршевеля, Франція – як би це не було дивно, до найбільш екстремальних аеропортів внесено і аеропорт найпопулярнішого курорту для гірськолижної еліти. Крім високогірного розташування він відрізняється тим, що має найкоротшу у світі злітно-посадкову смугу довжиною 537 метрів, що означає, що при посадці немає права на помилку. Тож і сюди можуть прилетіти лише невеликі літаки. Також роботу ускладнюють «елітні» роззяви, які люблять зустрічати літаки.

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