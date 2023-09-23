Ви більше ніколи не побачите Середземного моря: стало відомо, як душитимуть туризм

“Ви більше ніколи не побачите Середземного моря”, – заявили експерти видання The Telegraph, коментуючи останні екологічні ініціативи, викладені в доповіді екологічної групи C40 Cities. За оцінками експертів, мало пов’язані з реальністю ініціативи екологів будуть душити туризм, проте з урахуванням останніх тенденцій у світі вони цілком можуть бути прийняті для реалізації в багатьох країнах.

Справа в тому, що в цій доповіді озвучено, що до 2030 року людям слід здійснювати лише один рейс туди-назад і лише раз на три роки — і то на короткі відстані. Йдеться про програму «Майбутнього міського споживання у світі з температурою на 1,5°C» (йдеться про можливе зростання температури).

«C40 Cities – це серйозна організація, до якої входять 96 великих міських центрів на шести континентах. Вона регулярно збирається, щоб обговорити, як ми можемо зменшити наш колективний вуглецевий слід, і озвучує деякі дійсно розумні ідеї – скорочення кількості одягу, який ми купуємо, кількості електроенергії, яку ми використовуємо, кількості м’яса, яку ми їмо. пропозиції щодо авіації – це їхня відсутність зв’язку з реальністю – мабуть, це їх відсутність зв’язку з реальністю, у спробі зобразити щось на папері», – коментують цю ініціативу експерти.

Згідно з нею, громадяни міст C40 – до них входять Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Мадрид і Рим, а також Мумбаї, Дубай і Ріо, повинні обмежити використання літаків – і дозволяти собі один рейс туди-назад загальною дальністю не більше 1500 км. всього один раз на три роки, причому вони будуть зобов’язані це зробити до 2030 року. «Якщо всі жителі міст C40 менше літатимуть, а авіакомпанії збільшать частку екологічно чистого авіаційного палива, що використовується… сукупна економія викидів складе 43%», – запевняють експерти. Правда у звіті є згадка і про те, що ця «амбітна мета» «цілком неправоподібна». «Але не розслабляйтеся: є й прагматичніша «Прогресивна мета». Один рейс туди-назад кожні два роки», – коментують експерти.

Що найтривожне для туризму — дані тренди, зважаючи на все, підтримують уряди найпопулярніших у туристів країн. “Попереду всіх” Франція – там міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що на рівні ЄС він буде послідовно проводити боротьбу зі “наддешевими тарифами на перевезення”. Ініціативу вже підхопили конкуренти, що найбільш виграють, — потяги. “Все, що змушує авіакомпанії платити справедливу частку екологічних витрат, які вони створюють, – це добре”, – заявив Джон Уорт, експерт з подорожей та засновник кампанії Trains for Europe. Додамо одну маленьку подробицю — в середньому «екологічніші» поїзди приблизно вдвічі дорожчі за літаки. При цьому він зазначив, що цей захід «не зупинить і не скоротить кількість регулярних літаючих еліт».

Так, у тій же Франції, як показало дослідження, проведене групою кліматичної кампанії «Possible», показало, що всього 2% жителів Франції здійснюють половину всіх рейсів. У Британії 15% здійснюють 70% польотів. При цьому 37% європейців ніколи не виїжджали за межі країни і не літали літаками — правда, це дані ще 2014 року.

Нагадаємо, що позиція Мінтрансу Франції урядом підтримується — у країні вже введено заборону на внутрішні авіарейси, які можуть бути замінені на поїзди і займають менше 2,5 годин. Щоправда, поки заборона поширилася тільки на рейси з Парижа до Ліону, Нанту і Бордо. Проте «ще не вечір».