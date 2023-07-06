Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяВідпустка туристки перетворилася на кошмар через отруєння сонцем
Велика БританіяТуризм

Відпустка туристки перетворилася на кошмар через отруєння сонцем

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Відпустка туристки перетворилася на кошмар через отруєння сонцем

Відпустка британської туристки перетворилася на жах, після того як вона отримала сильний набряк обличчя через отруєння сонцем. Про свій неприємний досвід вона розповіла Daily Mail.

Видання повідомляє, що 22-річна Еббі Леверсідж (Abbie Leverseidge) із Нортгемптона вирушила на іспанський острів Лансароте зі своїм бойфрендом на початку липня 2023 року. На другий день відпочинку розпочалися жахливі випробування.

Туристка розповіла, що сильно обгоріла на сонці. Однак, за її словами, це не було схоже на простий опік, який лікується за допомогою алое віра та болезаспокійливих засобів. Обличчя Леверсідж почало сильно набрякати, і вона зрозуміла, що це отруєння сонцем – важчий випадок сонячного опіку.

Мандрівниці довелося приховувати обличчя за допомогою капелюха та сонцезахисних окулярів до кінця поїздки. За її словами, друзі по-доброму порівнювали обличчя Леверсідж, що перетворилося, з зовнішністю акули Ленні з мультфільму “Підводна братва” (Shark Tale).

“Я не могла перебувати на сонці, я не могла вживати алкоголь. Це було дуже сумно, бо я хотіла пити свої коктейлі за системою “все включено”.

Британка попрямувала до аптеки, де їй дали крем та антибіотики. Але набряк обличчя продовжував посилюватись ще протягом двох днів. Коли мандрівниця повернулася додому, вона відчула себе набагато краще та вирішила поділитися своєю історією, щоб інші відпочиваючі знали про сонячне отруєння.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристка шокована після того, як Uber списав з її картки 30000$ за поїздку з готелю в аеропорт

Коста-Рика
На шокуючу махінацію нарвалася туристка в Коста-Ріці. "Я була...

Пасажири намагалися взяти літак штурмом у Стамбулі: відео

Туреччина
Двоє пасажирів запізнилися на літак у Стамбулі, спробували взяти...

Турист забронював ніч у 5-зірковому готелі, але прожив там півтора роки

Готелі
Житель Індії побив рекорд із безкоштовного проживання в готелях....

Туристка влаштувала істерику на борту літака через уявного пасажира

США
Одна з пасажирок рейсу American Airlines з Далласа до...

Жінка прокинулася по дорозі на власний похорон у Таїланді: відео

Таїланд
49-річна мешканка Таїланду Чатапорн Сріфонла прийшла до тями по...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму