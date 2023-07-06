Відпустка туристки перетворилася на кошмар через отруєння сонцем

Відпустка британської туристки перетворилася на жах, після того як вона отримала сильний набряк обличчя через отруєння сонцем. Про свій неприємний досвід вона розповіла Daily Mail.

Видання повідомляє, що 22-річна Еббі Леверсідж (Abbie Leverseidge) із Нортгемптона вирушила на іспанський острів Лансароте зі своїм бойфрендом на початку липня 2023 року. На другий день відпочинку розпочалися жахливі випробування.

Туристка розповіла, що сильно обгоріла на сонці. Однак, за її словами, це не було схоже на простий опік, який лікується за допомогою алое віра та болезаспокійливих засобів. Обличчя Леверсідж почало сильно набрякати, і вона зрозуміла, що це отруєння сонцем – важчий випадок сонячного опіку.

Мандрівниці довелося приховувати обличчя за допомогою капелюха та сонцезахисних окулярів до кінця поїздки. За її словами, друзі по-доброму порівнювали обличчя Леверсідж, що перетворилося, з зовнішністю акули Ленні з мультфільму “Підводна братва” (Shark Tale).

“Я не могла перебувати на сонці, я не могла вживати алкоголь. Це було дуже сумно, бо я хотіла пити свої коктейлі за системою “все включено”.

Британка попрямувала до аптеки, де їй дали крем та антибіотики. Але набряк обличчя продовжував посилюватись ще протягом двох днів. Коли мандрівниця повернулася додому, вона відчула себе набагато краще та вирішила поділитися своєю історією, щоб інші відпочиваючі знали про сонячне отруєння.