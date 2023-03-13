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Відома в’язниця в Англії пропонує камери туристам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Відома в'язниця в Англії пропонує камери туристам

Проживання з комфортом у колишніх тюремних камерах пропонують постояльцям незвичайного готелю в Англії, повідомляє The Guardian.

Новий об’єкт відкриє свої двері у місті Натсфорд на Північному Заході Англії: амбітний проєкт втілений у культовій будівлі Королівського суду.

“Тюремні камери під колишнім будинком суду перероблять у готельні номери, — розповідає видання. – Минулого року 200-річну пам’ятку архітектури було перетворено на коктейль-бар, ресторан і бутік-готель мережі Flap Cap Hotels, де можна забронювати місце для проведення весіль, днів народження та інших заходів.

Відома в'язниця в Англії пропонує камери туристам

Наразі пам’ятник архітектури вийшов на новий етап реконструкції. Встановлюється новий ресторан на даху та облаштовуються підземні приміщення. На цокольному поверсі також створюється навчальна кухня для кухарів.

Подробиці реалізації багатомільйонного проекту розкрив менеджер із комунікацій Арчі Томпсон.

“Зараз основна увага приділяється перетворенню брудних камер, в яких раніше знаходилися обвинувачені в очікуванні суду, на шикарні готельні номери. Дев’ять бутік-номерів вже відремонтовано, а в деяких встановлені ліжка з балдахіном. Всі вони будуть перетворені на незвичайні та вишукані — розповів Томпсон.

Відома в'язниця в Англії пропонує камери туристам

За словами представника авторів проекту, існуючі стіни та двері будуть збережені у своєму колишньому вигляді.

“Ми працюємо з дизайнером над створенням фальшивих вікон, щоб вони пропускали світло, адже там унизу було дуже темно та похмуро”, – ділиться менеджер.

Відома в'язниця в Англії пропонує камери туристам

Видання доповнює, що у майбутньому планується будівництво додаткового поверху на даху, щоб створити новий обідній простір на свіжому повітрі та бар зі скляним навісом.

“Запевняємо, гості не будуть почуватися під замком”, – витончено пожартував Томпсон.

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