Від Стамбула до Лондона за 56 днів: як виглядає і скільки коштує найдовший автобусний маршрут у світі

Нова епічна автобусна пригода дозволить мандрівникам проїхати 12 000 км від Стамбула до Лондона. 56-денну подорож, що проходить через 22 країни, організує індійська компанія Adventures Overland.

Побивши нинішній рекорд найдовшого автобусного маршруту у світі – 6 200 км, що належить перуанській компанії Ormeño, подорож обіцяє стати мрією любителів „повільного туризму“.

Що таке Adventures Overland?

Adventures Overland – це індійська туристична компанія, що базується в Гургаоні, місті на південний захід від Нью-Делі. Спираючись на „Стежку хіпі” 50-70-х років – популярна сухопутна подорож з Європи через Стамбул до Азії – два власники компанії Санджай Мадан та Тушар Агарвал з 2012 року організують незвичайні подорожі для всіх бажаючих.

Їхня щорічна поїздка „Дорога до Лондона” – це автоподорож по різних країнах з різною відправною точкою щороку. Наразі ця концепція ляже в основу нового епічного автобусного маршруту. Маршрут передбачалося запустити ще в 2020 році, але цьому завадила пандемія і тепер “Автобус до Лондона” (Bus to London) вирушити в дорогу в серпні 2023 року.

У 2019 році учасники „Дороги до Лондона” розпочали свою подорож в Індії, проїхавши через Південно-Східну Азію, Китай, Близький Схід та Європу. Автомобільна подорож завдовжки 16 000 км зайняла 50 днів і перетнула вісім часових поясів.

Компанія отримала захоплені відгуки у соціальних мережах. Один з користувачів Facebook написав, що ця подорож перетворила його з туриста на мандрівника: „Єдине слово, яке я маю – „приголомшливо“. Це не подорож, це досвід“.

За словами іншої учасниці подорожі, ця відпустка виявилася одним із найяскравіших вражень у її житті.

Куди приведе вас 56-денна автобусна подорож?

Що ж до автобуса, то, стартувавши в Стамбулі (Туреччина), він провезе мандрівників через Балкани, Східну Європу, країни Балтії, Скандинавію та Західну Європу.

Автобус відвідає столиці східної та центральної Європи, включаючи Софію у Болгарії, Белград у Сербії, Загреб у Хорватії, Любляну у Словенії, Будапешт у Угорщині, Братиславу у Словаччині, Прагу у Чехії та Варшаву у Польщі, а також заїде до Освенциму.

Далі мандрівники вирушать на північ, до Литви, Латвії та Естонії, а потім перетнуть Фінську затоку і доїдуть до села Санта-Клауса і найпівнічнішої точки Європи, куди можна дістатися дорогою – Нордкапп.

Прямуючи на південь через Норвегію, мандрівники проїдуть приголомшливою Атлантичною дорогою із зупинками в Тромсі, Бергені та Осло – по дорозі у них буде можливість побачити північне сяйво.

Подальші зупинки у Стокгольмі (Швеція) та Копенгагені (Данія) прокладуть шлях до останнього тижня подорожі Німеччиною, Нідерландами, Бельгією та Францією і, нарешті, завершаться у Лондоні (Великобританія).

Яким буде автобус?

Для одних 56-денна подорож автобусом звучить як епічна пригода. Для інших це може здатися справжнім пеклом.

Щоб полегшити страждання пасажирів, Adventures Overland обіцяє регульовані сидіння з відкидними спинками та великим простором для ніг. Розташування сидінь за принципом “два з одного боку, один з іншого” створює більш широкий прохід. Крім того, мандрівникам будуть доступні індивідуальні розважальні системи з портами AUX та USB.

Сидіння також будуть оснащені складними підносами та USB-зарядними пристроями для телефонів. Також автобус планується обладнати туалетом. Мандрівникам буде дозволено брати на борт по дві повнорозмірні валізи.

Між етапами подорожі заплановано день відпочинку, під час якого жодних поїздок не передбачено. В решту днів автобус проїжджатиме від 95 до 675 км – у середньому близько 440 км за кожен день подорожі. За 28 днів у дорозі учасники „Автобуса до Лондона” проїдуть 12 265 км.

Скільки це коштує та що ще включено?

Автобус до Лондона вирушить із Стамбула 7 серпня і прибуде до Лондона 1 жовтня 2023 року.

Вартість поїздки складає 2 мільйони індійських рупій (22 420 євро) плюс податки з особи. У цю суму входить весь транспорт, візи та проживання у готелі із розрахунку на двох осіб, які проживають в одному двомісному номері. Також оплачуються усі сніданки, 30 обідів та 30 вечерь.

У кожному пункті призначення обіцяні місцеві англомовні гіди, а також оглядові та пішохідні екскурсії по дорозі.

Авіаквитки в початковий і кінцевий пункти подорожі не включені. Також у вартість не включено страхування подорожей, але її обов’язково потрібно оформити, оскільки непередбачені витрати через погоду, затримки чи поломки ніхто не скасовував.

У поїздці можуть взяти участь не більше ніж 30 осіб.