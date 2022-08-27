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Велика БританіяТуризм

У Великобританії жінка звинуватила авіакомпанію в сексизмі через скасування рейсу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Жінка звинуватила авіакомпанію в сексизмі через скасування рейсу

Жителька Великобританії, яка купила авіаквитки у лоукостера Jet2, дорікнула авіакомпанію в дискримінації після того, як компенсацію за скасований рейс направили її чоловікові, а не їй. Про це повідомляє The Independent.

За словами Керолайн Картрайт, вона придбала два квитки на рейс з іспанського міста Малага, де вона відвідувала сестру, до Бірмінгема. Однак, приїхавши в аеропорт разом із чоловіком Полом, жінка дізналася про раптове скасування рейсу.

Пара купила квиток іншої авіакомпанії і повернулася до Великобританії того ж дня, домовившись із Jet2 про компенсацію. Чек на повернення коштів від лоукостера за шість тижнів отримав чоловік Керолайн — обурена інцидентом британка звинуватила авіакомпанію в сексизмі.

“Jet2 порушує мої права, мене просто дратує, що величезна авіакомпанія все ще живе в минулому столітті”, – пояснила Керолайн. Жінка стверджує, що її ім’я було вказано у маршрутній квитанції, також вона оплачувала квитки та, крім іншого, згодом спілкувалася з представниками авіакомпанії про повернення грошей.

Представники лоукостера пояснили, що в аеропорту подружжя заповнили форму компенсації, проте під час обробки заявок заява Пола Картрайта трапилася першою.

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