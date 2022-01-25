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Великобританія повністю скасувала карантин для нещеплених та тести для щеплених

Євгеній Подольський

Великобританія з 11 лютого значно спрощує в’їзні правила. Про це заявив міністр транспорту Ґрант Шеппс.

Так, з 4:00 11 лютого повністю вакциновані туристи, які прибувають до країни, звільняються від експрес-тестів після прибуття. Їм слід лише заповнити анкету Passenger Locator Form. Такі ж вимоги застосовуватимуться до дітей — їм також не знадобляться жодні тести.

Невакциновані іноземці та ті, хто був щеплений невизнаними ВООЗ вакцинами, звільняються від 10-денного карантину та тесту, який вони мали робити на восьмий день перебування в ізоляції. Їм потрібно буде заповнити форму Passenger Locator Form, представити негативний тест, зроблений максимум за 48 годин до поїздки, та здати ПЛР-тест після прибуття.

Крім того, Шеппс заявив, що з 11 лютого визнаватимуть для в’їзду сертифікати вакцинації ще з 16 держав, зокрема Китаю та Мексики.

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