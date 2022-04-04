Великобританія попередила, що Росія продовжує стягувати війська та найманців групи «Вагнер» на схід України

Росія продовжує стягувати війська та найманців на схід України, попередило у понеділок міністерство оборони Великобританії, цитує Associated Press.

«Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, змінюючи фокус свого наступу на Донбасі на сході України», — йдеться в оновленій оцінці розвитку бойових дій, опублікованій у соціальній мережі. У ньому йдеться, що у східноукраїнську область перекидаються російські війська разом із найманцями із приватної військової групи «Вагнер».

У неділю ввечері Великобританія зазначила, що Росія все ще намагається захопити Маріуполь, де вже кілька тижнів тривають запеклі бої. Портове місто на південному сході України «як і раніше зазнає інтенсивних невиборчих ударів, але українські сили мають сильний опір, зберігаючи при цьому контроль над центральними районами», — заявили в Лондоні.

В оновленій оцінці наголошується, що «Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки (його захоплення) забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану (українську) територію Криму», яку вона анексувала у 2014 році.