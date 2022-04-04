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Великобританія попередила, що Росія продовжує стягувати війська та найманців групи «Вагнер» на схід України

Гліб Парфененко
Міноборони Великобританії попередило, що Росія продовжує стягувати війська та найманців на схід України

Росія продовжує стягувати війська та найманців на схід України, попередило у понеділок міністерство оборони Великобританії, цитує Associated Press.

«Російські сили продовжують консолідуватися та реорганізовуватись, змінюючи фокус свого наступу на Донбасі на сході України», — йдеться в оновленій оцінці розвитку бойових дій, опублікованій у соціальній мережі. У ньому йдеться, що у східноукраїнську область перекидаються російські війська разом із найманцями із приватної військової групи «Вагнер».

У неділю ввечері Великобританія зазначила, що Росія все ще намагається захопити Маріуполь, де вже кілька тижнів тривають запеклі бої. Портове місто на південному сході України «як і раніше зазнає інтенсивних невиборчих ударів, але українські сили мають сильний опір, зберігаючи при цьому контроль над центральними районами», — заявили в Лондоні.

В оновленій оцінці наголошується, що «Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки (його захоплення) забезпечить сухопутний коридор із Росії на окуповану (українську) територію Криму», яку вона анексувала у 2014 році.

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