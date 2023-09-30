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Велика БританіяТуризм

Вандалізм? Знамените 300-річне “дерево Робіна Гуда” зрубали в Англії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вандалізм? Знамените 300-річне

На півночі Англії зрубали знаменитий 300-річний клен, який відомий як “дерево Робіна Гуда”, повідомляє Dailymail.

Інцидент стався у національному парку Нортумберленд на півночі країни. Як повідомили у поліції, за фактом вирубування дерева розпочато розслідування. Правоохоронці зазначають, що причина вчинку невідома, тому серед населення виникають різні теорії. Дехто припускає, що за цим стоять “професіонали, які знали, що робили”. Тому частина дерева була позначена білою фарбою і, можливо, зрубали його великою бензопилою.

“Дерево є всесвітньо відомою пам’яткою і акт вандалізму викликав зрозумілий шок, гнів і смуток у країні та за його межами”, – сказав старший офіцер поліції Кевін Уорінг

Адміністрація парку вважає, що дерево було зрубане навмисно. Тим часом поліція вже затримала підозрюваного, ним є 16-річний підліток.

“Це місце було культовим місцем, ним насолоджувалися дуже багато хто, хто живе в цьому регіоні. Як поліція, ми з’ясовуватимемо, хто зробив це. Будь-хто, хто причетний, понесе відповідальність, за цю шкоду в навмисному акті вандалізму”, – додав Уорінг.

Наразі людям не рекомендується відвідувати це місце, допоки проводиться поліцейське розслідування.

Величезний клен зростав у парку понад 300 років і був визначною пам’яткою серед місцевих мешканців та туристів. Одне з найбільш фотографованих дерев в Англії також називали “деревом Робіна Гуда”, тому що тут відбувалися зйомки однойменного фільму 1991 року з Кевіном Костнером та Морганом Фріменом у головних ролях.

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